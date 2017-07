Suspeitando de interferência externa, Santos solicita anulação da partida contra Flamengo

Foto: Ivan Storti/Santos FC

O Santos protocolou um pedido junto a CBF solicitando a anulação da partida que aconteceu na quinta-feira (26), contra o Flamengo, pela Copa do Brasil, na Vila Belmiro. O peixe saiu de campo com a vitória por 4 a 2, mas ainda assim, foi eliminado da competição. Um gol a mais classificaria o time paulista.

A diretoria alvinegra alega que houve interferência externa de um repórter, no cancelamento do pênalti marcado pelo árbitro Leandro Vuaden para o time da casa, no fim da primeira etapa. De acordo com o clube, uma câmera do estádio flagrou o momento em que o profissional teria supostamente influenciado na decisão. A cúpula santista também cogita cobrar um gancho pesado ao árbitro.

Árbitro nega interferência externa

Em entrevista, Leandro Vuaden declarou que está havendo injustiça e que tenta tomar as atitudes corretas dentro de campo. “Que fique bem claro, não houve nenhuma interferência externa. Estou chateado e me deixa triste quando as pessoas tentam manchar a decisão da arbitragem procurando interferências. Eu venho num deslocamento, vejo um contato, não tenho 100% de certeza, mas mesmo assim utilizo o apito de forma tardia e acabo a assinalando o pênalti. Entre tomar ou não a decisão, eu optei por tomar e houve um protesto, o recurso que eu tinha era o 4º arbitro. Por mais distante que ele esteja, o ângulo de visão dele é melhor que o meu. Fui até ele e perguntei o que ele viu. Simplesmente, fui até lá e anulei a marcação.”

Confira a nota oficial do Santos na íntegra

"Ilustríssimo Sr. Presidente da CBF, Dr. Marco Pólo Del Nero

Vimos, pelo presente, apresentar para vosso conhecimento, os fatos repugnáveis ocorridos ontem, 26 de julho de 2017, em partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil, entre Santos e Flamengo.

Tais fatos influenciaram diretamente no resultado da partida e, principalmente, na não classificação do Santos para as semifinais da competição.

Ocorre que aos 40 minutos do primeiro tempo, quando o placar da partida estava empatado em 1 a 1, o árbitro Leandro Pedro Vuaden anotou um pênalti do zagueiro Réver, do Flamengo, sobre o atacante Bruno Henrique, do Santos. Insistimos: ele anotou a penalidade.

O árbitro, autoridade máxima da partida, estava a poucos metros de distância do lance e interpretou o contato do zagueiro com o atacante como faltoso e dentro dos limites da grande área. Porém, mais de 1 minuto após de sua marcação, influenciado pelo 4º árbitro, Sr. Flavio Rodrigues de Souza, que estava na linha de meio-campo, a penalidade foi cancelada e o Sr. Vuaden determinou a cobrança de escanteio.

Novamente, estamos diante de um caso em que o árbitro revoga sua marcação por comunicação do quarto árbitro, cuja participação teria sido provocada pelo repórter de campo, Sr. Eric Faria, da Rede Globo de televisão, que é elemento alheio ao certame, devendo se comportar como jornalista e não como torcedor de seu time do coração.

Aliás, esta atitude do repórter parece ser recorrente, visto que já foi criticada pela Diretoria do Fluminense.

Reportar ao 4º árbitro sua impressão do lance após ver replay na televisão não é função nem atitude condizente com um jornalista esportivo.

Esta ação repudiável foi testemunhada por dezenas de pessoas e pode ser constatada no vídeo da partida e em fotografias tiradas por outros veículos de mídia.

Destacamos que é a terceira oportunidade recente em que interferências externas atuam na remarcação de lances capitais de partidas de futebol no Brasil, a saber:

! Fluminense x Flamengo, em 13 de outubro de 2016;

! Avaí x Flamengo, em 11 de junho de 2017;

! Santos x Flamengo, em 26 de julho de 2017;

Entendemos que tais fatos devam ensejar a anulação da partida, pelo bem do futebol nacional e da credibilidade da entidade que V.Sa preside.

As decisões do árbitro são soberanas e a interferência externa não é autorizada pela FIFA ou CBF, tampouco recomendada pela comissão de arbitragem nacional.

Do ponto de vista desportivo e institucional, solicitamos as providências perante a comissão de arbitragem, para análise da conduta do árbitro e seus auxiliares, bem como junto a detentora dos direitos de transmissão sobre a postura de seus prepostos.

Não obstante, solicitamos a V.Sa que tome as providências no sentido de:

a) Anular a partida;

b) Proibir que repórteres permaneçam na lateral do campo e se comuniquem com a equipe de arbitragem durante as partidas;

c) Punir adequadamente a equipe de arbitragem que atuou em referida partida;

d) Descredenciar o Sr. Eric Faria como repórter de campo. Certos de sua compreensão e providências, firmamos a presente com o respeito e as homenagens de praxe."