Santos terá retorno de David Braz e Bruno Henrique para confronto contra o Bahia

Foto: Ivan Storti / Santos FC

Nesta quinta-feira (16), o Santos enfrentará o Bahia, às 21h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Elano terá dois dos seus titulares de volta para o confronto, são eles: David Braz e Bruno Henrique.

O atacante retorna após cumprir suspensão automática na derrota do Peixe por 2 a 0 para a Chapecoense, em Chapecó. Já o zagueiro, está recuperado de um edema na coxa esquerda sofrido na derrota para o Vasco por 2 a 1, e está confirmado para a partida.

A dupla viajou na tarde desta terça-feira (14) para Salvador, onde encontraram a delegação do Santos. Na quarta (15), os dois participarão normalmente do treino no CT do Vitória, onde o técnico Elano vai definir o time que começará jogando na Fonte Nova.

O Alvinegro terá um desfalque na partida. Caju, que não enfrentou a Chape por conta de dores musculares na perna esquerda, entre o joelho e o tornozelo. O lateral-esquerdo fará exames para saber se há lesão.

Sem chances de título, o Santos está na quarta colocação do Campeonato Brasileiro e faltando quatro partidas para o fim, o Peixe briga para garantir vaga direta para a Copa Libertadores da América.