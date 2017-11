Dorival analisa empate e elogia postura são-Paulina em sequência positiva

Com o empate conquistado no Rio de Janeiro, São Paulo completa cinco jogos de invencibilidade e se mantém na 11ª posição. (Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

Na tarde deste domingo (12), no Rio de Janeiro, o São Paulo conquistou o empate contra a equipe do Vasco, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado de 1 a 1 manteve o Tricolor Paulista na 11ª posição da tabela, ficando cinco pontos atrás do Flamengo, que ocupa atualmente a 7ª posição e se mantém na zona de classificação para a Libertadores.

Dorival Júnior, comandante da equipe paulista, avaliou a partida e, apesar do empate nos dois últimos jogos, ressaltou que o time vem jogando com segurança e tem obtido um desempenho satisfatório.

"Buscamos os três pontos, mas no segundo tempo o Vasco melhorou. Houve um desgaste grande pelo jogo na quinta-feira (contra a Chapecoense, 2 x 2). Mas saí satisfeito pelo o que o time vem produzindo, jogando de uma maneira segura. Esse era o momento que a gente queria que chegasse. São cinco jogos de invencibilidade. Vamos buscar algo a mais quando estivermos tranquilos em relação a Z-4", disse o treinador.

Dorival também elogiou novamente a toricida sã-paulina, que compareceu em bom número no estádio São Januário para apoiar a equipe. "A torcida do São Paulo tem feito a diferença. Em momento nenhum foi agressiva e violenta. Mostrou outra forma de agir, respeitando sempre e buscando incentivar. Foi fundamental na recuperação da equipe. Isso é muito pouco falado, às vezes as agressões são muito valorizadas. A postura deles deveria ser enaltecida", disse.

Com o empate deste domingo, o Tricolor agora completa 45 pontos em 34 rodadas disputadas pela competição nacional. Para o comandante são-paulino, apesar das chances de classificação para a Libertadores da América, é necessário dar um passo de cada vez. "Nossa realidade é primeiro sair dessa condição. Depois será outro fato. Vivemos um momento difícil no campeonato e aos poucos a equipe vai se reequilibrando. Depois disso podemos pensar em algo a mais. Vamos esperar que a rodada finalize", afirmou Dorival.

O São Paulo enfrenta na próxima quarta-feira (15), feriado que comemora a Proclamação da República, a equipe do Grêmio, novamente fora de casa. O duelo terá início às 19h30 e acontecerá na Arena do mandante.