Sem empolgar, Sport bate Sampaio Corrêa pelo placar mínimo

INCIDENCIAS: Partida válida pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, disputada na Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco.

Nesta quarta-feira (25), o Sport estreou diante do Sampaio Corrêa, na Ilha do Retiro, em jogo válido pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. A equipe pernambucana não fez sua melhor apresentação, mas conseguiu a vitória por 1 a 0, com gol marcado pelo zagueiro Ronaldo Alves. Apesar de não ter jogado muito bem, o Leão se impôs, pressionou e em nenhum momento esteve com a vitória ameçada.

Com este resultado, o time comandado por Daniel Paulista fica em primeiro lugar do grupo, mas pode perder a posição já que o complemento da rodada acontece amanhã. Já o Sampaio fica no último lugar e espera agora a definição da outra partida para saber se continua na lanterna.

Sport domina primeira etapa e sai na frente

O jogo mal tinha começado e na primeira jogada o Sport fez a alegria da torcida. Marquinhos cobrou falta da direita e Ronaldo Alves cabeceou para abrir o placar. Pouco tempo depois a equipe pernambucana voltou a assustar. Após passe de Rithely, Leandro Pereira ajeitou e Everton Felipe bateu de fora da área, mas o goleiro Jean defendeu.

Os donos da casa pressionaram o Sampaio e chegavam com facilidade na intermediária adversária. Em um desses lances, Rogério achou Leandro Pereira por trás da defesa, porém o atacante bateu fraco, fácil para o goleiro. Já no lance seguinte foi a vez de Rithely sair livre na grande área depois de um passe de Renê, mas outra vez o chute saiu sem força.

Aos 21 minutos da etapa inicial, o Leão quase amplia o placar. Rogério fez jogada individual, sofreu a falta, mas o juiz deixou seguir e Leandro Pereira chutou forte, mas a bola acabou subindo demais e foi para fora.

A partida ficou mais morna com o passar do tempo e o clube pernambucano parou de fazer a pressão inicial. Mesmo assim, o Sampaio não teve forças para assustar e obrigar Magrão a fazer alguma defesa. Ainda na primeira etapa o Sport sofreu uma baixa. Leandro Pereira sentiu o quadril e foi substituído por Lenis.

Já nos acréscimos, a equipe visitante chegou pela primeira vez, e com bastante perigo. Em contra-ataque, Diego Valderrama recebeu a bola pela esquerda, cortou para dentro e bateu forte de fora da área. A bola pegou em cheio na trave do goleiro Magrão e no rebote Henrique mandou para fora.

Ritmo diminui e placar do jogo não muda

Para tentar colocar mais velocidade no ataque, Vinícius Saldanha colocou Cleitinho no lugar de Carlos Alberto. Porém, a segunda etapa começou meio sonolenta, com os dois times sem muito poder de ataque. A velocidade e a infiltração eram as armas principais do Sport, porém o Sampaio recuou a marcação e não dava tanto espaço. Por muitas vezes o Leão da Ilha chegava na intermediária adversária, mas não concluía com sucesso.

Apenas aos 21 minutos aconteceu a primeira jogada de mais perigo. Esquerdinha fez bela jogada individual e tocou para trás. Na hora de dominar Cloves se atrapalhou e a bola saiu. Logo depois, Everton Felipe sentiu lesão e deu lugar ao volante Neto Moura.

Com a partida se encaminhando ao fim, o rubro-negro imprimiu um ritmo mais forte para tentar ampliar o placar. Em jogada pela esquerda, Renê chutou, mas a bola saiu em tiro de meta. Pouco tempo depois, após boa jogada, Marquinhos tocou para Lenis, que cruzou rasteiro e Neto Moura bateu no canto, obrigando Jean a fazer uma grande defesa.

No último minuto do tempo regulamentar, ainda deu tempo para o lateral-esquerdo Esquerdinha ser expulso, depois de um carrinho criminoso em Marquinhos. Logo após o incidente, o juiz Renan Roberto de Souza encerrou a partida.