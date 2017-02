Leandro Pereira marca dois, Sport goleia Sete de Dourados e avança na Copa do Brasil

INCIDENCIAS: Partida válida pela segunda fase da Copa do Brasil 2017, realizada na Ilha do Retiro, no Recife às 21h45 desta quarta-feira (22).

Diante do Sete de Setembro de Dourados-MS, na noite desta quarta (22), na Ilha do Retiro, em confronto válido pela segunda fase da Copa do Brasil, os leoninos souberam aproveitar bem a fragilidade técnica do adversário para sair de campo com uma vitória tranquila por 3 a 0 e ainda faturaram R$ 680 mil pela classificação. Leandro Pereira (2) e Rogério foram os responsáveis pelos gols do Leão.

O Sport volta a entrar em campo no sábado (25), às 21h, para fazer um duelo com o River-PI, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, Piauí. Ambos estão empatados com sete pontos e o jogo vale a liderança do grupo C.

Enquanto isso, o Sete de Dourados tenta se afastar da zona de rebaixamento no Campeonato Sul-Mato-Grossense. O time encara o Ivinhema às 20h15 da quarta-feira de Cinzas (1º), no Estádio Douradão.

Leandro Pereira marca duas vezes e garante vantagem do Leão

Usando força máxima, logo no início da partida, o Sport percebeu as limitações do Sete e começou a ditar o ritmo de jogo. Time rubro-negro foi trocando passes na tentativa de passar pela marcação da equipe de Dourados. Logo aos dez minutos, Samuel Xavier recebeu um passe de Rithely dentro da área e tocou para o meio. O centroavante Leandro pereira bateu para o gol, marcando seu primeiro gol com a camisa rubro-negra e abrindo o placar na Ilha. Aos 23, Rogério cruzou do lado direito, a bola desviou na zaga e parou novamente nos pés de Leandro Pereira que marcou seu segundo gol no jogo e ampliou a vantagem.

Sete de Dourados tentou incomodar e surpreender o Sport. Mas com os dois gols marcados e a tática rubro-negra em tocar a bola deram tranquilidade e o Sport voltou a dominar o jogo.

Mesmo diminuindo o ritmo, Sport domina o jogo e garante a classificação

O Sport teve a primeira oportunidade de aumentar ao placar logo aos dois minutos de jogo. Depois de uma tentativa de jogada ensaiada, o goleiro do Sete, Wendell, saiu desorientado do gol, furou e Rogério completou para o gol. A trapalhada que resultou no terceiro gol leonino. Logo em seguida, Samuel Xavier desceu pelo lado direito e acionou Diego Souza. O meia bateu de primeira e quase aumenta o placar.

Com a vantagem, o técnico Daniel Paulista tirou Rithely, Leandro Pereira e Rogério, dando lugar a Rodrigo, André e Marquinhos, respectivamente, para poupar os jogadores. Do outro lado, Pavão, Brenno e Pablo deram lugar a Mitu, Thiaguinho e Leandrinho na tentativa de aumentar a ofensividade do time.

No finzinho, os 2.020 torcedores presentes ainda viram Diego Souza tocar a bola no lado esquerdo, passar pelo marcador adversário e cruzar em direção ao gol, mas o goleiro Wendell cresceu e não permitiu a entrada da bola.