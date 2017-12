Anderson Martins exalta elenco do Vasco e projeta Libertadores: "Vamos com tudo"

(Foto: Paulo Fernandes/Vasco.com.br)

Foi de fato, contra tudo e contra todos. Há quem dizia, no início do ano, que o Vasco da Gama seria um dos clubes que brigaria para não ser rebaixado. Mas a história e a camisa pesaram mais uma vez. Além da torcida, que consegue abrilhantar ainda mais o histórico Estádio de São Januário quando lota o mesmo. Mas tinha que ter um toque de ânsiedade, um pouco de nervosismo. Senão, não seria Vasco. Além de toda a atmosfera, tinha que ser na última rodada do Campeonato Brasileiro.

Foi no final de tarde deste domingo (3) que o Vasco derrotou a já rebaixada Ponte Preta na Colina histórica, por dois a um. Os gols de Paulinho e Matheus Vital, colocaram o Gigante da colina na zona da Libertadores. Mesmo com uma temporada conturbada, por lesões de jogadores importantes, briga de técnico com jogador, saída e chegada de técnico e novos jogadores, o cruzmaltino, mais uma vez, deu prova de que pode surpreender na temporada. O zagueiro e ídolo, Anderson Martins falou sobre a trajetória no ano.

"Eu acho que esse grupo está de parabéns.O esforço foi grande, a gente teve bastante dificuldade no decorrer do Campeonato. Em algumas partes, por conta de lesão, mas a gente tem que comemorar bastante. Foi com muito esforço, graças à Deus, ele(Deus) nos deu uma oportunidade de disputar uma Pré-Libertadores e vamos com tudo. O torcedor está de parabéns porque nos apoiou até o final e agora é pensar em 2018", disse o zagueiro.

Mesmo que seja numa Pré-Libertadores, uma espécie de repescagem do torneio, o Vasco ainda pode alcançar a fase de grupos sem ao menos precisar entrar em campo. Isso porque, basta o seu arquirrival, Flamengo, conquistar a Sul-Americana para os vascaínos comemorarem mais uma vez. Porém, dessa forma, o expresso da vitória entraria, automaticamente, na fase de grupos da competição, sem precisar passar pela repescagem. Sobre torcer para o maior rival, Anderson foi bem sucinto.

"O que vai acontecer já está escrito. Acho que a gente fez a nossa parte, porque a gente tinha esse objetivo. Sempre a gente falava nas entrevistas que queria estar na Libertadores. Não sei se seria na pré ou na fase de grupo, o mais importante foi ter conseguido, e a gente foi coroado hoje com esse grande resultado", finalizou Anderson Martins.