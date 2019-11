Ultimate lança vídeo promocional para luta entre Dos Anjos e McGregor no UFC 196

O Ultimate Fighting Championship (UFC) postou, nesta terça-feira (2), em seu canal no YouTube, o vídeo promocional do UFC 196, evento encabeçado pelo campeão peso pena, Conor McGregor e pelo campeão peso leve, Rafael Dos Anjos. O duelo vale o cinturão até 70 kg, pertencente ao brasileiro e ocorre no dia 5 de março, no MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas.

Para luta, o irlandês aceitou subir de categoria e desafiar Rafael. Assim, Conor tem a chance de, em caso de vitória, ser o primeiro lutador do UFC a possuir simultaneamente o título de duas divisões de peso diferentes, penas e leves. Nas casas de apostas, o europeu ultrapassou Dos Anjos e já é o favorito para batalha.

Antes desse combate, as americanas Holly Holm e Miesha Tate se encaram na co-luta da noite em disputa pelo cinturão peso galo feminino, atualmente nas mãos de Holm. A lutadora desbancou Ronda Rousey em novembro pelo UFC 194 e hoje ocupa o trono da divisão.

Confira o trailer de apresentação do evento principal do UFC 196:

Donald Cerrone capota carro na neve antes do treino

Praticante de esportes radicais e viciado em adrenalina, o americano Donald Cerrone assustou fãs do mundo da luta nesta terça-feira. O atleta divulgou em sua página no Instagram uma foto onde seu carro está capotado na neve.

"Está tudo bem, pessoal. Capotei com o caminhão e ainda fiz meus treinamentos do dia. O veículo não me machucou. Não tenho medo e ainda irei lutar", comentou o atleta.

Estrela do UFC Fight Night 83, "Cowboy" enfrenta Tim Means no Consol Energy Center, na Pensilvânia (EUA) pela divisão dos leves, na principal luta da noite de 21 de fevereiro. Seu último confronto foi a derrota por nocaute sofrida para o carioca Rafael Dos Anjos na disputa do cinturão até 70 kg.