Brasileiras decidem o título do peso-pena no UFC 232

O UFC 232 vai marcar o MMA brasileiro com o esperado confronto entre as campeãs Cris Cyborg e Amanda Nunes, disputando o título de peso-pena (até 65Kg) dia 29 de dezembro, com exibição pelo canal Combate e pelo Combate Play.

Cris Cyborg, que tem 20 vitórias no currículo, já defendeu o cinturão duas vezes. A curitibana de 33 anos, venceu suas 5 lutas no Ultimate até agora. Cyborg sofreu sua única derrota na estreia no MMA em 2005. Foram 17 vitórias por nocaute, sendo 4 no UFC.

Amanda Nunes mantém o seu cinturão no peso-galo (até 61Kg), conquistado contra Miesha Tate no UFC 200 e já defendeu três vezes. Aos 30 anos, está invicta há sete lutas, a maior sequência de vitórias entre as mulheres no UFC.

Mudança de local do UFC 232

O confronto entre as brasileiras acontecerá no The Forum, em Inglewood e será a segunda luta mais importante da noite, que conta com Jon Jones e Alexander Gustafsson disputando o cinturão s meio-pesados (até 93Kg). Um problema no teste antidopping de Jon Jones fez com que o UFC 232 tivesse seu local de realização alterado.

Inicialmente confirmado em Las Vegas, o evento foi transferido para o sul da Califórnia há uma semana. teste de drogas de Jones feito no início de dezembro deu positivo em quantidades mínimas para uma substância proibida e a Comissão Atlética do Estado de Nevada não teve tempo de investigar para manter o lutador liberado para o confronto (e nem para eliminá-lo). A Comissão aprovou uma licença para Jones enfrentar Gustafsson no card principal.

Quem tinha ingressos comprados para o card de Las Vegas participou de uma espécie de pré-venda especial para trocar seus tickets para o evento de Inglewood.

A transmissão do UFC 232 inicia a partir de 21h30 no canal por assinatura. confira as lutas da noite:

Card Preliminar (UFC Fight Pass)

Andre Ewell vs athaniel Wood

Uriah Hall vs Bevon Lewis

Siyar Bahadurzada vs Curtis Millender

Montel Jackson vs Brian Kelleher

Card Preliminar

Andrei Arlovski vs Walt Harris Megan

Anderson vs

Douglas Silva de Andrade vs Petr Yan

Ryan Hall vs BJ Penn

Card Principal

Jon Jones vs Alexander Gustafsson

Amanda Nunes vs Cris Cyborg

Michael Chiesa vs Carlos Condit

Corey Anderson vs Ilir Latifi

Chad Mendes vs Alex Volkanovski