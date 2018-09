Thiago Marreta domina Eryk Anders e vence UFC São Paulo por nocaute

Na luta principal da noite do UFC São Paulo, o lutador Thiago Marreta venceu por nocaute técnico o americano Eryk Anders, no final do terceiro round. Dos brasileiros que entraram no octógono nessa noite, apenas Renan Barão perdeu sua luta, contra o americano Andre Ewell. A brasileira Marina Rodriguez empatou com a canadense Randa Markos.

RANDA MARKOS X MARINA RODRIGUEZ

A primeira luta do card principal começou com a brasileira Marina Rodriguez enfrentando a canadense Randa Markos. A brasileira não encontrou caminho fácil, e sofreu para conseguir acertar Markos, que soube aproveitar os momentos exatos para atacar. O segundo round as duas evitaram partir para cima e ficaram se estudando, de vez em quando algumas das lutadoras desferiam um soco ou chute na adversária.

No último round a brasileira partiu para cima da canadense e acertou dois belos cruzados; apesar de cansada Marina continuava em busca da vitória até o fim da luta. Os juízes acabaram decidindo que a luta deveria ser um empate, frente a atuação das duas lutadoras.

Foto : Marcelo Coelho / VAVEL Brasil

RENAN BARÃO X ANDRE EWELL

A fase não é boa para Renan Barão. O ex-campeão do peso-galo, perdeu mais uma luta no UFC, dessa vez para Andre Ewell. O brasileiro até começou bem, indo para cima do americano e sem medo; acertou dois socos, mas Ewell viu a guarda baixa do brasileiro e acertou em cheio Renan Barão, que ficou atordoado, mas ainda na luta. O brasileiro conseguiu derrubar Andre Ewell no chão e encaixou uma boa sequencia de socos, que levou a torcida à loucura.

No segundo round os lutadores se reservaram mais, evitando partir para cima do adversário com tudo. O americano foi quem quebrou a monotonia da luta e fez Barão levar a pior em alguns golpes. O úlitmo round foi decisivo para Barão sair do octógono com a derrota; o brasileiro estava visivelmente cansado, mas continuava indo para cima. Ewell percebeu a fragilidade que do rival e conseguiu acertar golpes certeiros no brasileiro.

Com o fim do terceiro round, os juízes tiveram que decidir quem sairia com a vitória do octógono. Com a boa luta e com os melhores momentos da luta, o americano Sam Alvey foi eleito o vencedor do embate. Com a derrota, Renan Barão amarga seu pior momento na carreira.

Foto : Marcelo Coelho / VAVEL Brasil

ROGÉRIO MINOTOURO X SAM ALVEY

Rogério Minotouro voltou aos octógonos, depois de dois anos afastado, da melhor forma: com vitória por nocaute. O começo da luta foi morno, com os dois lutadores pensando muito antes de partirem para cima. Sam Alvey se esquivava bem dos socos de Minotouro, que era quem mais tomava partido; no fim do round, Minotouro acertou um soco que deixou o americano tonto.

O segundo round começou bem diferente do primeiro. Minotouro partiu para cima do adversário, fazendo a torcida presente delirar com os golpes do ídolo do MMA brasileiro. Sam Alvey até tentava esquivar dos ataques, mas Minotouro pegou o embalo da torcida e desferiu uma sequencia de socos que levaram o americano à nocaute. Belo retorno de Minotouro aos octógonos!

Foto : Rafael Costa / VAVEL Brasil

ALEX COWBOY X CARLO PEDERSOLI

Sem perdão! Alex Cowboy não precisou de muito tempo para sair com a vitória do octógono: em 40 segundos nocauteou o adversário. O brasileiro começou a luta com todo o seu vigor e foi para cima do italiano, que pouco pode fazer frente ao Cowboy.

Pedersoli se defendia como podia, e quando tentou atacar o brasileiro, sofreu um soco no rosto e ficou tonto, quando Alex Cowboy viu sua chance, partiu para cima do italiano e desferiu uma sequência de socos até ser interrompido pelo juiz e decretar a vitória para o brasileiro, por nocaute técnico.

THIAGO MARRETA X ERYK ANDERS

A principal luta da noite não decepcionou os torcedores no Ginásio do Ibirapuera. Thiago Marreta nocauteou o americano Eryk Anders, no final do terceiro round. Embalado pelos gritos da torcida, o brasileiro começou indo para cima do adversário, que ia se segurando como podia, se esquivando dos golpes e empurrando Marreta para as grades. O americano tentou levar a luta para chão, onde tinha mais chances de derrotar o brasileiro.

O segundo round começou com o Marreta indo com tudo para cima, desferindo dois certeiros socos no rosto do americano, e foi a vez de Marreta levar a luta para o chão, onde conseguiu ser mais eficiente, deixando Anders tonto no octógono. A torcida não parava de apoiar o brasileiro, que pegou o espírito do público e continuou com um ritmo forte em cima do adversário; Anders conhecia o perigo de deixar o brasileiro vir para cima, então começou a se enroscar com Marreta nas grades, evitando o combate.

A estratégia do americano ia dando certo até os segundos finais do terceiro round, mas o brasileiro conseguiu escapar e encaixou uma sequência mortal na cabeça do americano, que mesmo após o sinal do fim do round, não conseguiu se manter em pé e caiu no centro do octógono, decretando a vitória por nocaute técnico para o brasileiro.