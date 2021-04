Patrick Mahomes x Tom Brady: números dos quarterbacks finalistas em 2020

A temporada 2020 da NFL será encerrada em grande estilo no domingo (7). De um lado, Patrick Mahomes traça seu caminho rumo ao estrelado e pode ganhar o segundo Super Bowl seguido. Para Tom Brady, o provável penúltimo ano da carreira não poderia ser encerrado de maneira melhor senão com o sétimo anel de campeão e o primeiro com Tampa para sentar de vez no trono de maior da história.

A curta carreira de Patrick Mahomes coloca o quarterback como ídolo de milhares de torcedores. Mesmo com apenas quatro temporadas sendo três como titulares, o camisa 15 mudou o status dos Chiefs, foi MVP em sua primeira temporada como titular e ganhou o Super Bowl no ano seguinte quebrando o hiato da franquia que durava 50 anos. Com um potencial gigante para um jogador de 25 anos, o comandante de Kansas City teve mais uma temporada segura, regular e decisiva.

Em 15 jogos da temporada regular, Mahomes teve 4740 jardas, 38 touchdowns e apenas seis interceptações. Já nos playoffs foram quatro touchdowns, nenhuma interceptação e uma clara evolução em alguns aspectos importantes como a proteção e precisão nos passes. Incrivelmente, Mahomes errou apenas 18 passes em dois jogos. Um número menor se comparado com os outros dois anos (2018 - 2J - 29 e 2019 - 3J - 40).

A ousada mudança de rumo para Tom Brady surtiu um efeito rápido e decisivo já na primeira temporada. Depois de 20 anos com os Patriots, o camisa 12 teve que se acostumar com um playbook diferente, jogadores novos e uma situação diferente. O estreante em Tampa teve pequenos momentos turbulentos em jogos mais complicados, mas soube lidar em todos os momentos. Na temporada regular, todas as cinco derrotas foram grandes acidentes de percursos, algo que ajudou o quarterback e o time entender o momento, e ajustar os defeitos.

Conseguir corrigir movimentos, jogadas e ideias inclusive foram os principais pontos que trouxeram os Buccaneers até aqui. Quando o time precisou mostrar força na pós-temporada, Tampa Bay conseguiu vencer Washington, New Orleans e Green Bay com muita autoridade e todos os setores funcionando muito bem. Em 2020, Brady cresceu seus números individuais em alguns fatores como número de touchdowns (40 - segundo maior da carreira), jardas (4633 - maior desde 2015) e jardas por jogo (289,6 - maior desde 2016).