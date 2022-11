Phytoervas 4Z une forças com o Montecristo para a disputa da Regata Volta à Ilha, em Ilhabela

O time Phytoervas 4Z fará uma parceria inédita neste final de semana para a disputa da tradicional Regata Volta à Ilha, válida pela quarta e última etapa da Copa Mitsubishi, em Ilhabela, litoral norte de São Paulo. O time de Santos (SP), último vencedor da regata, une forças com o multicampeão da prova Montecristo, de Ubatuba (SP), que até hoje possui os recordes de maior ganhador e melhor tempo da Volta à Ilha, para a disputa que acontece neste sábado (26).

Em 2021, o Phytoervas 4Z chegou em primeiro após mais de 15 horas de navegação na prova que contorna toda a Ilha de São Sebastião. A equipe cruzou a linha de chegada às 4h10 do domingo, depois de ter largado às 12h40 de sábado. Já o Montecristo estabeleceu em 2014 o recorde da competição, que resiste até os dias de hoje, com a prova cumprida em um pouco mais de 6 horas.

Com a união das equipes, o barco visto na disputa será o Phytoervas Montecristo, no Carabelli 54, com a mesma tripulação que compete no Soto 40, do 4Z. Uma oportunidade para o time de Santos velejar com grandes amigos e parceiros do mar em uma parceria promissora.

“As nossas equipes são muito próximas, com velejadores e amigos que correm por ambos os barcos, como o Alê e o Júlio. Além disso, o Montecristo é o maior ganhador da Volta à Ilha até hoje, né? Uma grande parceria!”, afirma Marcelo Sansone, velejador do Phytoervas 4Z.

A prova, que exigirá resistência, estratégia e experiência dos tripulantes, faz parte do programa de regatas da Copa Mitsubishi, que se encerra somente no próximo final de semana, dias 3 e 4 de dezembro, com as últimas regatas da competição.