Martine e Kahena encerram preparação na Europa e definem agenda de 2023

Bicampeãs olímpicas de 49erFX, Martine Grael e Kahena Kunze encerraram, no último domingo (18), um período de quase um mês de preparação intensa em Portugal. Já com o calendário de 2023 definido, as brasileiras realizaram treinamentos em Vilamoura, sede europeia da vela brasileira para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, com foco na adaptação aos novos materiais do barco, em razão de algumas mudanças recentes nas regras da classe.

No Velho Continente, a dupla contou com o apoio da CBVela - Confederação Brasileira de Vela, que cedeu equipamentos, e do COB - Comitê Olímpico do Brasil. As velejadoras chegaram a Portugal no dia 21 de novembro e foram acompanhadas pelo técnico espanhol Pepe Lis e pela treinadora Martha Rocha Lobo.

"Os times começaram a chegar no início de dezembro e tivemos bastante tempo para fazermos trabalhos técnicos entre nós e testarmos diferentes tipos de materiais, já que agora houve uma mudança na classe. Foi muito produtivo. A base da CBVela aqui facilitou bastante a transição de materiais", celebrou Kahena Kunze.

"Pudemos estar em contato e em comparação com as adversárias europeias, mantendo o nível de treinamento em alta performance. Foi uma ação na qual contamos com apoio integral da Confederação Brasileira de Vela e do Comitê Olímpico do Brasil. É fundamental termos as entidades parceiras nessas missões. Nosso esporte tem uma logística bastante pesada e, sem apoio e união de forças, tudo seria inviável", disse a treinadora Martha Rocha.

Em busca do tricampeonato olímpico em Paris 2024, Martine e Kahena já têm diversos compromissos na agenda de 2023. As atletas abrirão a temporada com um período de treinamentos no Rio de Janeiro (RJ), entre os dias 5 e 10 de janeiro.

Em seguida, elas viajarão para a Ilha de Lanzarote, na Espanha, entre os dias 13 de janeiro e 25 de fevereiro. Entre 10 e 13 de fevereiro, elas disputam uma regata-treino no local.

Em abril, as velejadoras encaram o tradicional Troféu S.A.R. Princesa Sofia, em Palma de Maiorca, na Espanha. Em maio, a Semana de Hyères, na França, está nos planos das bicampeãs olímpicas. As atletas foram ao pódio nas competições citadas ano passado.

Entre junho e agosto, Martine e Kahena planejam passar um período em Marselha, palco das regatas dos próximos Jogos Olímpicos. O ano termina com um importante compromisso, o Campeonato Mundial, em setembro, em Haia, na Holanda. Após a competição, as atletas ainda farão outros períodos de treinos em Vilamoura e no Rio de Janeiro (RJ).