Confira todos os campeões da 50ª edição da Semana Internacional de Vela de Ilhabela

A 50ª edição da Semana Internacional de Vela de Ilhabela conheceu seus campeões neste sábado (29) após a última regata ocorrida no sul de Ilhabela (SP) envolvendo os 130 barcos inscritos neste que é o maior evento da modalidade oceano na América do Sul.

Foram sete dias de competição, que abriu com a ação social Vela do Amanhã no sábado (22) e teve ao longo da semana provas como 100 anos do Atrevida Alcatrazes por Boreste Marinha do Brasil e as regatas Eduardo Souza Ramos e Mitsubishi.

A Semana Internacional de Vela de Ilhabela começou com ventos fracos e temperaturas que passaram de 30 graus na maioria dos dias. Mas as condições mudaram na reta final das regatas, que foram concluídas com muita chuva e frio em Ilhabela (SP).

''Foi uma competição de alto nível em todas as classes. Os velejadores puderam correr em diferentes tipos de vento e condições, bem como em percursos de média e longa duração. Nas regatas barla-sota vimos o entrosamento das equipes. Mas o que mais chamou a atenção foi o clima de amizade neste que é o grande encontro da vela da América do Sul'', disse Cuca Sodré, diretor técnico da SIVI.

O campeão geral foi o gaúcho Crioula, que repetiu o feito de 2022 com seu TP52. O barco ganhou também a Alcatrazes por Boreste, Regata Eduardo Souza Ramos e Mitsubishi. O segundo na ORC foi o Phoenix e o terceiro o Phytoervas. Na divisão B, o grande campeão foi o Kamikaze.

O campeão geral do RGS e dos Clássicos foi o Madrugada, barco histórico que já foi homenageado pela SIVI. ''Deu tudo, tripulação entrosada e um projeto de barco vencedor. Estamos contentes'', contou Niels Rump, líder do Madrugada.

Na RGS A, o vencedor foi Pangea Speed Max Racing, que levou também o Brasileiro de RGS 2023. Na divisão B, quem ficou em primeiro foi o Azimute e na C o Plancton.

Entre os 130 barcos, 12 deles vieram da Argentina. E o único que foi campeão foi o Odoya na Bico de Proa. ''Foi um evento muito lindo e ficamos muito motivados em competir em Ilhabela. Somos uma equipe amadora, uma escola de vela em La Plata. E desfrutamos muito desses dias'', explicou Santiago Fernandes do Odoya.

Nas divisão A, B e C da Bico de Proa, os vencedores foram Blue Wind, Odoya e Cambada I.

Monotipos

Na C30, uma virada na última regata do campeonato. O Loyalt 06 venceu a prova e contou com uma combinação de resultado, que deixou o Tonka com a medalha de prata entre os oito veleiros da Carabelli 30 na SIVI, um recorde histórico da categoria. Foram realizadas oito regatas da classe C30.

''Conseguimos assumir a liderança da regata e também da competição. Fizemos uma boa largada e cruzamos bem o barco na hora de passar pelo farolete. Superamos pequenos erros na semana para chegar no resultado, então a tripulação está feliz!'', contou Geison Mendes, tático do Loyalt 06.

Nos monotipos da HPE25, a comissão realizou cinco regatas e o vencedor foi o Crazy Phoenix, seguido por Espetáculo e Ginga. Entre os multicascos, o Mente Sã foi o campeão de 2023 superando o Savage.

O Campeonato por Equipes da 50ª Semana Internacional de Vela de Ilhabela foi concluído nesta sexta-feira (28) no Yacht Club de Ilhabela. A competição reuniu 12 trios de veleiros e somou as pontuações de cada um nas classes ORC, Bico de Proa e RGS.

O trio batizado de RISC 2023 formado por Phoenix, Pangea Speed Max Racing e Invocado ficou com a medalha de ouro com 33 pontos.

O segundo lugar ficou com o Porto Alegre, que teve os veleiros Almadia, Kamikaze e Madrugada, com 93 pontos. O terceiro colocado foi o Vela Top de Kaupê, Sossegado e Phytoervas.

Regata dos Bairros e Vela do Amanhã

A primeira edição da Regata dos Bairros teve o HPE 25 Ginga como barco vencedor representando a Escola Municipal Carolina Moraes Silva, localizada no Centro Histórico de Ilhabela.

A iniciativa do diretor técnico da SIVI, Cuca Sodré, teve apoio da secretaria de educação do município do litoral norte. As equipes que mais se identificam com os bairros de Ilhabela (SP) escolheram escolas para incentivar a rivalidade local e promover a regata entre as crianças e adolescentes.

Uma regata com 160 crianças de 15 projetos de ensino de vela de São Paulo e Rio de Janeiro serviu de aquecimento para a abertura da 50ª Semana Internacional de Vela de Ilhabela, no sábado (22).

A Vela do Amanhã deu aos velejadores mirins presentes em Ilhabela (SP) uma experiência única a bordo dos veleiros da competição, que começa oficialmente neste domingo (23). A ação social idealizada pelo Yacht Club de Ilhabela (YCI), junto com a comissão organizadora da SIVI, contou com adesão recorde de 46 barcos, recorde histórico para o evento.

ORC GERAL

1º - Crioula - 6 pontos

2º - Phoenix 44 - 19 pontos

3º - Phytoervas - 21 pontos

ORC A

1º - Crioula - 6 pontos

2º - Phoenix 44 - 17 pontos

3º - Sandokan - 21 pontos

ORC B

1º - Kamikaze - 12 pontos

2º -+Bravíssimo - 12 pontos

3º - Asbar IV - 17 pontos

Multicascos

1º - Mente Sã - 4 pontos

2º - Savage - 10 pontos

C30

1º - Loyalty 06 - 18 pontos

2º - Tonka - 19 pontos

3º - Katana - 20 pontos pontos

HPE25

1º - Crazy Phoenix - 5 pontos

2º - Espetáculo - 9 pontos

3º - Ginga - 13 pontos

Campeonato por Equipes

1º - RISC 2023 - 33 pontos

2º - Porto Alegre - 93 pontos

3º - Vela Top - 121 pontos

Super 40

1º - Phytoervas - 5 pontos

2º - Argos - 9 pontos

3º - Inaê Transbrasa - 17 pontos

Clássicos

1º - Madrugada - 4 pontos

2º - Pepa XXI- 9 pontos

3º - Kameha Meha - 10 pontos

Clássicos A

1º - Pepa XXI- 5 pontos

2º - Atrevida - 11 pontos

RGS Geral

1º - Madrugada - 7 pontos

2º - Pangea Speed Max Racing - 8 pontos

3º - Dona Marina - 8 pontos

RGS A

1º - Pangea Speed Max Racing - 6 pontos

2º - Dona Marina - 6 pontos

3º - Zeus - 14 pontos

RGS B

1º - Azimute - 5 pontos

2º - Orion - 8 pontos

3º - Tanuki - 15 pontos

RGS C

1º - Plancton - 5 pontos

2º - Rainha - 8 pontos

3º - Comanda - 10 pontos

Bico de Proa A

1º - Blue Wind - 7 pontos

2º - Invocado - 7 pontos

3º - Inaê 50 - 26 pontos

Bico de Proa B

1º - Odoya - 7 pontos

2º - Sirocco - 10 pontos

3º - Tuchaua - 11 pontos

Bico de Proa C

1º - Cambada I - 5 pontos

2º - Helios II - 14 pontos

3º - Almadia - 14 pontos