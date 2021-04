Após rebaixamento confirmado, Botafogo anuncia demissão de Eduardo Barroca

O Botafogo começa a realizar as mudanças internas para enfrentar a difícil temporada que terá em 2021. Com a derrota na última sexta-feira (5), para o Sport, o Glorioso se tornou o primeiro rebaixado do Campeonato Brasileiro e disputará a Série B. Entre as mudanças, o técnico Eduardo Barroca foi demitido pela direção.

Além do treinador, o auxiliar Felipe Lucena, o Preparador Físico Anderson Gomes e o Gerente de Futebol Túlio Lustosa também não seguem no clube. Lucio Flavio, ex-jogador e auxiliar permanente, assume a equipe interinamente até o fim do Campeonato Brasileiro.

Anunciado em novembro de 2020, Barroca não conseguiu alcançar o principal objetivo do Glorioso, que era se livrar do rebaixamento para a Série B. Ele deixa o cargo com uma vitória, um empate e 10 derrotas, um aproveitamento de apenas 11%.

Nota oficial do Botafogo:

O resultado diante do Sport decretou a queda do Botafogo no Campeonato Brasileiro 2020 e o planejamento da nova Diretoria e do novo Diretor de Futebol, que já vinha sendo conduzido, foi intensificado a partir deste sábado com foco na temporada de 2021, a necessária reconstrução do clube.

Em pronunciamento realizado neste sábado, no Estádio Nilton Santos, o Diretor de Futebol Eduardo Freeland anunciou as saídas do Gerente de Futebol Túlio Lustosa, do treinador Eduardo Barroca, seu auxiliar Felipe Lucena e o Preparador Físico Anderson Gomes. O auxiliar permanente Lucio Flavio assume a equipe interinamente até o fim do Campeonato Brasileiro.

O Alvinegro deseja boa continuidade na carreira dos profissionais.

Próximos compromissos

O Botafogo volta a campo na próxima segunda-feira (8), para enfrentar o Grêmio, no Nilton Santos, às 20h. O clima no clube já é de preparação para a próxima temporada.