Copa Brasil de Vela 2023: 1º dia de competição tem mar agitado com ventos fortes

A Copa Brasil de Vela 2023 teve início na última terça-feira (10) em Ilhabela (SP) com vento de médio para forte e mar agitado. Os velejadores precisaram encarar o frio, chuva e rajadas de 12 a 15 nós na estreia do evento para a nova geração da modalidade e organizado pela CBVela.

Após duas regatas para as classes 420, Dingue, Snipe, Optimist, ILCA 4, 6 e 7, a competição nacional seguirá com disputas até este sábado (14) e vale como seletiva ao Mundial da Juventude de Búzios (RJ), que será em dezembro.

Conhecida como capital da Vela, Ilhabela proporcionou uma forte corrente de água para os atletas jovens e mais experientes da Copa Brasil. Na classe ILCA 4, Renato Lunetta (ICB-DF/CBC) liderou o primeiro dia de regata. Já no 6, Felipe Fraquelli (VDS/CBC) fechou a estreia em primeiro lugar. Enquanto no ILCA 7, João Souto (ICRJ/CBC) garantiu a primeira colocação.

No 420, a dupla do Veleiros do Sul Leonardo Caminha e Henrique Becker cruzou a linha de chegada superando o restante da flotilha. Outro destaque foi o timoneiro Rwann Caique e o proeiro Heitor Pires, primeiros colocados na classe Dingue, representando a equipe da casa. Encerrando a disputa entre duplas, a parceria da EVI - Escola de Vela Lars Grael entre José Roberto de Jesus e Gustavo dos Santos rendeu a liderança no Snipe com 9 barcos na raia.

A criançada também entrou na água pela classe Optimist, que serve como formação para os pequenos velejadores na modalidade. No estreante, Ester Machado (EVI) ficou na frente após conquistar a vitória do dia, enquanto Felipe Fridrich (EVI) venceu no veterano.

''Nós da CBVela - Confederação Brasileira de Vela estamos felizes de realizar a Copa Brasil de Vela 2023, em Ilhabela. Uma raia muito técnica e desafiante para todos os velejadores. Ilhabela é conhecida como capital da vela e proporciona diversos cenários de vento para competir e o apoio da Prefeitura de Ilhabela, CBC e Escola de Vela Lars Grael foram fundamentais para realização das regatas'', explicou Walter Boddener, Gerente e Juiz Nacional da CBVela.

Com o frio nesta terça-feira (10), a expectativa da CR - Comissão de Regata é que o sol apareça nesta quarta-feira (11). As disputas seguem em aberto e os atletas focam nos reparos do barco para as próximas largadas.

''Após o sucesso da histórica 50ª edição da Semana Internacional de Vela de Ilhabela, a Prefeitura apoia mais uma vez um grande evento da modalidade, reunindo os melhores velejadores do país, reforçando ainda mais o título de Capital Nacional da Vela da nossa cidade'', destaca Toninho Colucci, Prefeito de Ilhabela.