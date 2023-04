50ª edição da Semana de Vela de Ilhabela terá barco comandado por executivas

Um barco para lá de empoderado vai agitar a 50ª edição da Semana Internacional de Vela de Ilhabela, programada para ocorrer entre os dias 23 e 30 de julho de 2023, no Yacht Club de Ilhabela, no litoral norte do estado de São Paulo. O XX Women Sailing Team foi idealizado por mulheres com posições de destaque no mercado, com o intuito de fortalecer a presença feminina na vela oceânica.

Sob o comando de Valéria Ravani, que nos últimos anos exerceu o cargo de diretora-executiva global de uma linha de produtos farmacêuticos, as mulheres do XX Women Sailing Team querem mostrar que podem ocupar todos os espaços de disputas do mundo moderno.

Para competir na classe ORC no evento, o time começou a disputar etapas da Copa Mitsubishi a bordo do veleiro ASBAR II, um Delta 32, e tem a intenção de, aos poucos, beliscar pódios nas competições que disputar.

Com dois títulos na Semana Internacional de Vela de Ilhabela na classe RGS, pelo Armação (2007) e pelo Jazz (2011), Valéria começou a velejar tarde, aos 20 anos, na BL3 Escola de Iatismo Ilhabela, uma referência náutica no país.

Quando aprendeu a gostar dos monotipos, teve a oportunidade de correr regatas oceânicas. Mas sentia que aquele ainda não era um espaço para recebê-las e começou a acionar sua rede de contatos para mudar a história. Ela acaba de cruzar o oceano com seu novo veleiro.

"Comecei a trazer a mulherada para velejar comigo e hoje queremos ser as donas da bola. As regatas são divertidas e nos fazem descobrir o nosso limite e o do barco. É uma experiência instrutiva, para a vida. Tenho a felicidade de ter trazido muitos nomes especiais para esse esporte. Hoje, digo que somos mulheres comuns que realizam feitos extraordinários", orgulha-se Valéria.

"A Semana de Vela é um dos eventos mais importantes da América do Sul. Estar ali, para mim, é sempre uma honra, pois nos vemos na raia ao lado de velejadores que são nossos ídolos, que ganharam medalhas olímpicas, America's Cup, The Ocean Race. É incrível, fazer parte desse time de pessoas", destaca a velejadora.

O XX Women Sailing Team conta com outras figuras femininas importantes no mercado, nas mais diversas áreas, e de diferentes cantos do Brasil. São os casos de Katyana Zednik, advogada criminalista, Bibiana Carneiro, executiva do agronegócio, e Daniela Sanchez, executiva do mercado financeiro.

"As expectativas são as melhores possíveis! Temos um barco bastante competitivo e tivemos tempo para treinar e fazer dele nosso tapete mágico. Nosso grupo é de amizades antigas. É sempre gostoso velejar. Queremos nos divertir e celebrar", afirmou Daniela.

A mobilização de mulheres na modalidade já foi tema de homenagem na 49ª Semana Internacional de Vela de Ilhabela. No ano passado, os troféus foram réplicas do veleiro Revanche, de modelo Fast 345, que fez história com a primeira tripulação 100% feminina a disputar uma regata de oceano no Brasil, a Santos–Rio, em 1984.