Ilhabela é palco da terceira edição do VelaShow

Começou nesta sexta-feira em Ilhabela (SP), a terceira edição do VelaShow, feira 100% voltada para os apaixonados pela modalidade reúne expositores, palestrantes, além de players da cadeia produtiva da vela, pesca, náutica, turismo e serviços, e que está sendo sediada na Escola de Vela Lars Grael.

O evento será realizado na cidade litorânea entre os dias 9 e 11 de junho, em um ambiente construído para facilitar conversas e trocas de ideias com empreendedores experientes e inovadores que, durante os três dias de evento, exibirão, com exclusividade, seus lançamentos em produtos e serviços.

A abertura do evento contou com a presença do prefeito de Ilhabela, Antonio Colucci, que fez questão de salientar a importância da realização desta edição do VelaShow na cidade que é considerada a capital nacional da Vela.

“É um prazer receber ume evento dessa importância em Ilhabela. A nossa cidade é a Capital Nacional da Vela e ter esse evento aqui reforça a nossa liderança no cenário da vela. É importante também a presença de tantos empresários do meio, estarem conosco conhecendo um pouco mais sobre o trabalho que fazemos aqui nesta escola e também atraindo novos interessados na prática”, discursou o prefeito durante a abertura da Vela Show 2023.

Palestras e novidade agitaram o primeiro dia

O primeiro dia do VelaShow 2023 começou agitado, com o público comparecendo em bom número para conferir de perto algumas novidades do mercado, tanto nos stands quanto em algumas das palestras.

O primeiro palestrante do dia foi o “Tio Spinelli”, como é conhecido na região, que prendeu a atenção do público ao contar de maneira descontraída o dia a dia de sua tripulação a bordo do Soneca.

Spinelli resumidamente explicou que praticamente não há exclusões para quem tem interesse em navegar, já que todas as funções diárias podem ser aprendidas ao longo do trajeto e que o que é realmente necessário é ter boa vontade e disposição em aprender e em conviver em grupo.

“O evento está espetacular, trazendo novas pessoas e fazendo essas novas pessoas se tornem grandes velejadores lá na frente. E também estou aqui com o stand do meu curso de vela específico, focado em travessias oceânicas, especificamente para a África do Sul. Mas aqui você encontra vários velejadores iniciantes e experientes se deleitando de tudo o que está acontecendo aqui, e eu vou estar presente no próximo evento com certeza.”

Em sequência a palestra foi de Edmar Moraes, apresentando o Ilhahub de Inovação. Edmar mostrou na prática como o uso de novas tecnologias auxiliam na navegação desde a previsão do tempo até mesmo um roteiro de viagem semi-pronto gerado por inteligência artificial.

Ainda no tema de inovação, em seguida aconteceu à palestra de Lorenzo Cardoso, da Holos, mostrando um produto inédito no mercado nacional, o barco Dingue Adaptado (Dingue All). O protótipo foi apresentado a fim de debater a inclusão e o acesso de portadores de deficiências físicas a pratica da vela. O Dingue atualmente é uma categoria apenas nacional, e ter um projeto como este pode revolucionar a vela, já que o Brasil não está bem adaptado a esta acessibilidade, como pontuou Lorenzo durante a palestra.

“Entregamos o protótipo do Dingue All para a Escola de Vila de Ilhabela, e a expectativa é que seja uma transformação na vela nacional, possibilitando trazer mais gente para velejar e tornando a modalidade mais inclusiva. É muito importante que a gente tenha um produto nacional para esse público”, explicou Lorenzo.

Expectativa alta para os três dias de VelaShow

A organização do VelaShow 2023 está confiante no sucesso do evento, principalmente pelo que foi possível notar neste primeiro dia, onde a meta já foi superada.

De acordo com Ronilan Rodrigues, Diretor da Escola de Vela Lars Grael, local que está sediando a feira, a expectativa era de 1000 a 1200 pessoas circulando pela feira em cada um dos três dias do evento, mas só neste primeiro dia a marca já foi superada.

“A expectativa da feira é de receber 1000 a 1200 pessoas por dia, com em média 50 expositores diretamente ligados a modalidade vela, como fabricantes e técnicos, está sendo uma surpresa, pois superou as expectativas e está sendo satisfatório e tenho certeza que vai ser muito bom para a cidade”, comentou Ronilan.

“A feira está acontecendo aqui, porque a administração entende que é o melhor para a cidade, para movimentar o turismo e a economia, nós dependemos disso. Com o turismo nós conseguimos encher hotéis, pousadas, restaurantes, gera emprego, isso movimenta a cidade e é o mais importante para a gente.”

Como diretor da maior escola de vela da América do Sul, Ronilan também destacou o quanto é importante sediar esse evento dentro das instalações da Escola de Vela Lars Grael.

“A feira está acontecendo dentro da nossa Escola de Vela, a maior escola pública de vela do país e nós trouxemos o evento a Ilhabela que é a Capital da Vela. O momento é propício, pois semana que vem vai acontecer a 50° Semana de Vela de Ilhabela, um dos eventos mais tradicionais da modalidade”, destacou Ronilan, mencionando a competição que será realizada entre os dias 23 a 29 de julho, no Yacht Club de Ilhabela (YCI).