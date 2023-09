Em São Paulo, Parque CERET terá campo homologado pelo World Rugby

O primeiro campo de grama sintética homologado pela World Rugby no Brasil será inaugurado em breve pela Prefeitura da Cidade de São Paulo no CERET - Centro Esportivo, Recreativo e Educativo do Trabalhador, localizado na Zona Leste de São Paulo (SP).

A reforma do local teve apoio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação da prefeitura da capital paulista e contou com supervisão técnica da Federação Paulista de Rugby.

O gramado, que será usado nas partidas chanceladas pela SP Rugby, pode receber 30 horas de jogos por semana e conta com as condições ideais de amortecimento e durabilidade para a prática da modalidade. O novo campo terá papel importante no fomento da modalidade no país.

A reforma do gramado teve início em dezembro de 2022 e contou com ajuda do prefeito Ricardo Nunes, do secretário de esporte, Cacá Viana, da sub-prefeitura de Aricanduva, da secretaria da Casa Civil, do vereador Coronel Salles e da diretora do CERET, Carolina Anacleto.

''O campo é ideal para uso intenso e poderá receber vários jogos por dia sem danificar! Essa escolha vai gerar menos manutenção e mais horas de jogo. Além disso, o novo gramado sintético do CERET utilizará menos água e se adequará às normas ambientais'', disse Fábio Mariz, presidente da Federação Paulista de Rugby.

O CERET é um dos celeiros do rugby brasileiro desde os anos 2000 e já sediou diversos campeonatos da modalidade neste período. As equipes que não têm estádio próprio podem mandar seus jogos na Zona Leste. Vale reforçar que os times paulistas são os mais fortes do país, dominando os resultados de torneios nacionais há décadas.

Atualmente o Campo do CERET é o único campo municipal para a prática de Rugby na cidade de São Paulo. Sua reforma será de suma importância para a continuidade do trabalho da SP Rugby em fomentar o esporte.

A SP Rugby tem desempenhado um papel fundamental no crescimento da prática no Brasil. Por meio de programas de incentivo, capacitação de treinadores e organização de competições, a federação tem impulsionado o esporte em todo o estado de São Paulo.

A modalidade conta com mais de 10 Milhões de praticantes no mundo inteiro e 10 mil federados no Brasil, que tem hoje mais de 230 clubes. O rugby registrou um aumento significativo em sua popularidade, especialmente entre os jovens; estando a Copa do Mundo de Rugby entre os 10 eventos mais acompanhados no mundo. Escolas, universidades e clubes esportivos têm abraçado o esporte, proporcionando oportunidades para novos talentos se desenvolverem.

A inclusão do Rugby Sevens nos Jogos Olímpicos trouxe uma nova dimensão para a modalidade no Brasil. Desde sua estreia no Rio 2016, o rugby tem ganhado mais atenção e apoio de atletas e torcedores.

As seleções masculina e feminina da Seleção Brasileira de Rugby Sevens participarão no próximo mês dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, com grandes chances de conquistar medalhas para o país. 80% do elenco de ambas as seleções jogam em São Paulo, e servem de inspiração para jovens jogadoras da modalidade no estado.