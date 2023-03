Fórmula E: Anhembi recebe evento do mundial duas semanas antes da prova

Nesta terça-feira (7), o Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E realizou um encontro no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP), para apresentar as últimas atualizações sobre o Julius Baer São Paulo E-Prix, que será realizado em 25 de março, no mesmo local. A pista e todo o complexo estão em reformas para que os 22 carros elétricos mais rápidos do mundo participem da sexta etapa do campeonato.

A visita técnica contou com os pilotos brasileiros do atual grid da competição dos carros elétricos, Lucas di Grassi (Mahindra Racing) e Sérgio Sette Câmara (NIO 333 Team), além do prefeito Ricardo Nunes, que chegou ao sambódromo em um dos ônibus 100% elétricos que estão à disposição dos paulistanos. Representantes da Spturis, liderados pelo presidente Gustavo Pires, e os patrocinadores da prova estiveram reunidos durante toda manhã.

O sambódromo será palco da primeira corrida de Fórmula E no Brasil e com a proximidade do E-Prix, as obras para adaptação do local para receber o GEN3 estão em ritmo acelerado. Com 2.940 km de extensão, o circuito de rua paulista tinha a previsão de contar com 14 curvas, mas com a retirada da chicane da reta do sambódromo, o número será reduzido para 11 curvas. O traçado utilizará também a Avenida Olavo de Fontoura, além da dispersão e parte do centro de convenções do Anhembi.

''Vamos deixar a pista totalmente preparada para que essa etapa da Fórmula E aconteça com toda a segurança, e os pilotos possam correr por todo o trajeto sem correr riscos desnecessários e dando o máximo que puderem'', disse o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes.

O poder público municipal espera gerar mais de 3 mil empregos diretos e indiretos relacionados ao E-Prix da Fórmula E e um impacto superior a R$300 milhões.

As negociações entre a Fórmula E e a Prefeitura de São Paulo para a realização de uma etapa do mundial de carros elétricos na maior cidade da América Latina foram longas, mas a prova foi anunciada oficialmente em outubro do ano passado, após uma confirmação da FIA alguns meses antes.

''Para nós é realmente um sonho finalmente estarmos no Brasil. Foram muitos anos de conversas, e graças ao apoio da prefeitura e a SPTuris, nós conseguimos junto com nossos parceiros locais, a oportunidade perfeita para garantir uma etapa da Fórmula E aqui no país'', comentou Álvaro Buenaventura, diretor da Fórmula E na América Latina.

O Julius Baer São Paulo E-Prix 2023 será a sexta etapa da nona temporada do Campeonato Mundial de Fórmula E, que no momento é liderado pelo piloto alemão Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche), o qual esteve em quatro dos cinco pódios das corridas já disputadas e possui 80 pontos na competição.

Os ingressos para o E-Prix de São Paulo já estão a venda através do site eventim.com.br/artist/formulae-sp/