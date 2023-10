CBFA anuncia evento juvenil de flag football em colaboração com a NFL Flag

A NFL e a Confederação Brasileira de Futebol Americano (CBFA) anunciaram uma colaboração inovadora para lançar um programa juvenil de Flag Football no Brasil. A modalidade é uma versão sem contato do futebol americano, jogado por meninos e meninas, e é um dos esportes que mais cresce no mundo.

O primeiro evento resultante da parceria é o NFL FLAG National Championships, torneio com 12 equipes de diferentes regiões do Brasil que acontece no dia 15 de outubro, em São Bernardo, São Paulo. Os campeões do torneio representarão o Brasil em Orlando, na Flórida (EUA), em participação na Divisão Internacional NFL FLAG nos Jogos Pro Bowl de 2024, em fevereiro do próximo ano.

As equipes participantes do evento no Brasil serão compostas por crianças de até 12 anos, com o objetivo de fomentar o futuro do esporte no país e estabelecer uma conexão entre a modalidade e as futuras gerações.

O lançamento do programa NFL FLAG no Brasil faz parte do plano de expansão da liga no país, que vem sendo desenvolvido desde 2015. Em parceria com a CBFA, a NFL acredita que o Flag Football é uma maneira acessível de introduzir o futebol americano para crianças e jovens, promovendo valores fundamentais dentro e fora do campo.

"Continuar a expandir o Flag Football ao redor do mundo é uma prioridade significativa para a NFL", disse a gerente internacional de desenvolvimento de Futebol Flag da liga, Afia Law. "Como um dos esportes que mais crescem e mais acessíveis do mundo, oferecer aos jovens atletas a oportunidade de jogar Flag Football nunca foi tão importante. O Brasil tem um apetite impressionante pelo esporte e estamos entusiasmados em trabalhar com a CBFA para lançar iniciativas do NFL FLAG nos anos seguintes", complementa.

"É uma alegria tremenda para nós sediar o Torneio NFL FLAG no Brasil", celebra a presidente da CBFA, Cris Kajiwara. "Desenvolver as categorias de base e trabalhar com escolas e crianças sempre foi um grande desejo para nós. A colaboração entre a CBFA e a NFL impulsiona muito tudo isso. Será um marco histórico para toda a nossa comunidade de futebol americano, envolvendo-se nesse movimento para expandir ainda mais o futebol flag por todo o país".

Após o NFL FLAG National Championships, a NFL FLAG e a CBFA continuarão a desenvolver oportunidades para que os jovens joguem Flag Football em todo o país, apoiando a incorporação do esporte no currículo de educação física das escolas locais. A implementação do NFL FLAG no Brasil segue programas de sucesso implementados em outros países, incluindo Canadá, México, Austrália e Gana.