Tom Brady prevê 'fim' do futebol americano devido à mudanças no Comitê Olímpico

Um dos esportes mais assistidos mundialmente e com uma das ligas mais equilibradas do mundo, o futebol americano pode ter os dias contados, como avaliou o astro Tom Brady.

Tom Brady, considerado por muitos, o maior jogador da história do futebol americano, concedeu entrevista para o jornal espanhol 'Diário AS'. O norte-americano acredita que a modalidade será substituída pelo flag football, recentemente incluído nos Jogos Olímpicos de 2028 em Los Angeles nos Estados Unidos pelo Comitê Olímpico Internacional (COI).

"Há muita gente que deseja cada vez mais reduzir o contato físico no futebol, algo que se assemelha mais ao flag football, que estará presente nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028. Acredito que o futebol americano poderá se tornar 'flag football' no futuro," revelou o famoso quarterback em um episódio do podcast Let's Go. Durante sua carreira profissional, ele venceu o Super Bowl sete vezes.

"O futebol é um esporte físico, sempre houve um elemento físico desde o início. Hoje em dia, temos penalidades marcadas a 15 metros por jogadas que, há 20 anos, nem seriam consideradas falta. Isso afeta muito o jogo, e essas mudanças não são bem recebidas pelos torcedores," acrescentou o californiano de 46 anos.