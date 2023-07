CBVela lança concurso cultural para fãs navegarem com Torben Grael

Em referência à contagem regressiva de um ano para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, a CBVela - Confederação Brasileira de Vela fará um concurso cultural para os fãs dos esporte terem a oportunidade de navegar ao lado do bicampeão olímpico e um dos maiores atletas da história da modalidade, Torben Grael.

Para concorrer a experiência a bordo ao lado do velejador na Marina da Glória, no Rio de Janeiro (RJ), palco das regatas olímpicas de 2016, basta a pessoa se cadastrar no site https://cbvela.rds.land/velejada-olimpica, respondendo a pergunta 'O que você faria para velejar com o Torben Grael?'. As melhores respostas ganharão alguns prêmios da CBVela, como, a velejada com o bicampeão olímpico.

O Brasil soma ao todo 19 medalhas olímpicas na vela. Nas duas últimas edições, na Rio 2016 e Tóquio 2020, a dupla Martine Grael e Kahena Kunze faturou o ouro na classe 49er FX.

"Essa é uma ação que segue nossa missão de difundir a vela no âmbito nacional. Estamos abrindo as portas para que qualquer pessoa possa vivenciar a incrível experiência de velejar ao lado de um campeão mundial e olímpico''.

''Em qual outra modalidade esportiva é possível praticá-la tendo a oportunidade única de compartilhar momentos com um verdadeiro ícone do esporte, alguém que alcançou o topo do mundo e conquistou medalhas olímpicas?", questionou Luiz Guilherme Monteiro Pereira, head de marketing da CBVela.

O concurso cultural terá início nesta quarta-feira (26), quando será celebrada a data de um ano para os Jogos Olímpicos de Paris. A CBVela está em parceria com o Comitê Olímpico do Brasil (COB) nesta ação.

Dono de cinco medalhas olímpicas em seis participações dos Jogos Olímpicos, Torben Grael seguiu a paixão da família pela vela e se tornou um dos maiores nomes do esporte olímpico brasileiro.

Competindo na classe Soling, ao lado de Daniel Adler e Ronaldo Senff, Torben conquistou a prata, resultado abriu as portas para a sua caminhada olímpica. Nos Jogos seguintes, na Star, foi bronze ao lado de Nelson Falcão.

Ao lado Marcelo Ferreira obteve as medalhas de ouro em Atlanta 1996 e Atenas 2004. Sua experiência não se restringe à vela olímpica, tendo brilhado também na vela oceânica e nas famosas match races. Foi campeão da The Ocean Race 2008/09 e disputou a America's cup como defender.

Com a família, gerencia um dos principais projetos sociais do país, o Projeto Grael, destinado a estudantes da rede pública que estão em busca de uma formação adequada na área náutica.