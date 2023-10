Circuito Alto Giro de Beach Tennis começa nesta quinta em Curitiba

A etapa de Curitiba do Circuito Alto Giro de Beach Tennis começa nesta quinta-feira (26), na academia Vita Beach Sports, com o ITF BT10, torneio profissional com 16 duplas no masculino e 16 no feminino, direcionado a atletas que estão buscando os primeiros pontos no ranking mundial da ITF (Federação Internacional de Tênis).

Já na sexta-feira (27) será realizado o qualifying do ITF BT50, torneio que classificará mais quatro duplas em cada naipe, masculino e feminino, para a chave principal da competição, que começa no mesmo dia. O torneio vai até domingo (29) e distribuirá uma premiação total de US$ 4.000, além de 50 pontos no ranking mundial da ITF.

Antes de chegar em Curitiba, o Circuito Alto Giro passou por São Paulo, Maringá e Belo Horizonte.

Rafa Miiller e Paty Diaz prestigiam o evento na sexta (27)

A beachtenista paranaense Rafaella Miiller e sua parceira, a venezuelana Paty Diaz, atuais números 2 do mundo, estarão prestigiando o Circuito Alto Giro, nesta sexta-feira (27), na academia Vita Beach Sports.

Rafa destaca a importância de eventos como esse para o desenvolvimento do esporte no país. “É super importante ter torneios de várias classificações, os torneios como BT50, por exemplo, são importantes para quem está na transição de categoria A para o profissional e para quem também busca fazer alguns pontos no ranking da ITF”, afirmou ela.

A paranaense de Rolândia, também pontuou o apoio das marcas no Beach Tennis. “Estou muito feliz com a iniciativa da Alto Giro para o crescimento e o desenvolvimento do Beach Tennis. É importante ter marcas reconhecidas que apoiam nosso esporte. Além da Alto Giro ser minha parceira, tenho certeza que é a melhor marca em questão de qualidade e conforto”, destacou.

Sobre a Alto Giro

Há 40 anos no mercado, a Alto Giro é uma das principais empresas nos segmentos de moda Fitness e Beachwear no Brasil. Unindo esporte, saúde e bem-estar, a Alto Giro encontrou no Beach Tennis o cenário ideal para disseminar ainda mais a marca pelas areias do país e do mundo. Também patrocina os brasileiros André Baran (número 4 do mundo) e Rafaella Miiller (2ª) e a venezuelana Paty Diaz (2ª). Hoje, segundo estimativa da Confederação Brasileira de Tênis, o Brasil tem cerca de 1,1 milhão de praticantes de Beach Tennis.

“Somos uma marca paranaense e levamos a Alto Giro para todo o Brasil e a vários lugares do mundo. Estamos reinaugurando a nossa loja no Shopping Barigui e, para nós, é um privilégio realizarmos uma etapa do Circuito Alto Giro em Curitiba, enaltecendo ainda mais o nosso estado e o esporte”, afirmou Edson Filho, diretor de marketing da Alto Giro.