Da praia ao bairro: torneio vai levar o esporte que tem se popularizado também para os bairros do RJ

O beach tennis tem se popularizado cada vez mais no país. Surgido em 2008 nas belas praias do Rio de Janeiro, o esporte está presente de sul a norte do Brasil. E no próximo sábado (20), ocorre a 1ª Etapa do Circuito West Beach Tennis, no bairro de Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. As disputas ocorrem na Arena Way, na Rua Lupercio, nº 280. O objetivo dos organizadores é levar a modalidade para todos os cantos da cidade e não apenas onde há praias. A competição tem apoio da Confederação Brasileira de Beach Tennis.

Até o momento já são 50 atletas garantidos nas categorias Fun, D Feminina e Mista B. As inscrições seguem abertar e podem ser feitas pelo aplicativo Let’s Play.

"O beach tennis está saindo das praias e atingindo a toda população do Rio. É um esporte que está reunindo multidões e é o mais inclusivo do mundo. Pessoas que nunca praticaram esporte algum estão se descobrindo nessa nova modalidade. Esperamos que seja o primeiro de muitos. O esporte está crescendo muito e queremos ajudar nessa expansão, tirando ele da praia e trazendo para o maior bairro da zona oeste do Rio", destaca Marcelly Silva, umas das organizadoras do torneio.

Foto: Divulgação

A Confederação Brasileira de Beach Tennis também ressalta a importância de torneios nesse modelo para difundir ainda mais a prática do esporte.

"Estamos apoiando o West Beach Tennis porque é um marco do retorno aos eventos no Estado do Rio de Janeiro. Para a CBBT é o local mais importante porque foi onde tudo começou, lá em 2008, com as primeiras partidas disputadas no país, surgindo os primeiros atletas que já passaram a representar o país no exterior. O nosso objetivo é fomentar cada vez mais o esporte, não só dando foco às capitais dos estados, mas também as regiões mais afastadas das faixas litorâneas", afirma Menezes Junior, diretor financeiro e diretor de expansão da Confederação Brasileira de Beach Tennis.

A Arena Way, onde serão realizadas as disputas conta com três quadras que receberão as partidas simultaneamente nas respectivas categorias.