Protagonistas, Ruan Santos e Robert vibram com dois títulos em uma semana pelo Cruzeiro: “Histórico”

A semana para os jogadores da equipe do Cruzeiro Sub-20 será inesquecível. O clube celeste levantou duas taças em um espaço de quatro: Campeão Mineiro e da Copa do Brasil. A conquista do título nacional aconteceu no último domingo (15), no estádio do Mineirão. Em final única, o Cruzeiro venceu o Grêmio por 2 a 0 e manteve a taça em Belo Horizonte.

Entre os destaques está o zagueiro Ruan Santos, um dos capitães do grupo. Filho do também ex-defensor Narciso, ex-Santos e Flamengo, o jogador do time Celeste comemorou a sequência de taças. Ao todo, Ruan disputou 30 jogos e marcou três gols. Na semifinal do Mineiro, o zagueiro cobrou o último pênalti contra o rival Atlético-MG e garantiu vaga na final, também decidida na marca da cal contra o Coimbrã e com Ruan Santos cobrando o último pênalti e marcando o gol do título.

“É uma emoção inexplicável. Não tenho nem palavras para descrever esse momento. É um título muito importante, passamos por jogos bem difíceis e lutamos muito para chegar até aqui. Conseguimos esse título inédito e colocamos a nosso nome na história desse clube gigantesco. Na mesma semana conquistar dois títulos desse nível é muito emocionante”, comenta Ruan.

Outro nome importante nos títulos do time Mineiro é o meia-atacante Robert. Na final do Campeonato Mineiro, cobrou um dos pênaltis que deram o troféu ao Cruzeiro. Neste domingo, (15), foi um dos titulares. O camisa 7 disputou 30 jogos (3 no Brasileirão profissional), três gols e uma assistência.

“Sabíamos que a final seria muito complicada, ainda mais por ser um jogo único, mas consigamos nos impor e fazer o nosso jogo. Estou muito feliz! Sonhamos muito com esse título e poder conquista aqui na nossa casa e junto com a nossa torcida maravilhosa é uma sensação incrível demais. Agora é comemorar e aproveitar muito esse momento. Foram duas conquistas em uma semana e isso é histórico”, afirma Robert, meia-atacante do Cruzeiro.

O Cruzeiro conquistou esse título de forma invicta. O clube celeste eliminou Ceilândia, América, Sampaio Corrêa e Fluminense. A final neste domingo (15) contou com um público de 14.153 no estádio do Mineirão - recorde para competições de base em Belo Horizonte.