iTF BT50 de Curitiba tem início nesta sexta com a presença de Rafa Miiller e Paty Diaz

Foi dada a largada para a etapa de Curitiba do Circuito Alto Giro de Beach Tennis, na academia Vita Beach Sports. Nesta sexta-feira (27), a partir das 10h, tem início o qualifying do ITF BT50, torneio que classificará mais quatro duplas em cada naipe, masculino e feminino, para a chave principal da competição, que começa no mesmo dia.

O torneio recebe, nesta sexta, a visita da dupla número 2 do mundo, a paranaense Rafa Miiller e a venezuelana Paty Diaz. As duas irão acompanhar os jogos do BT50 durante todo o dia.

A etapa de Curitiba do Circuito Alto Giro de Beach Tennis vai até domingo (29) e distribuirá uma premiação total de US$ 4.000, além de 50 pontos no ranking mundial da ITF.

Nesta quinta-feira (26) foram conhecidos os campeões do ITF BT10, que também conta pontos para o ranking mundial da ITF. Nas duplas masculinas, o título ficou com Cristiano Grabner e Fernando Prestes, que venceram na final João Ribeiro e João Pantarotto, por 6/1 6/7 10-6. Já nas duplas femininas, Julia Barozzi e Gabriela Sato surpreenderam as cabeças de chave 1, Julia Gully e Jessica Stolfi, por 6/2 5/7 10-8.

Antes de chegar em Curitiba, o Circuito Alto Giro passou por São Paulo, Maringá e Belo Horizonte.

Alto Giro

Há 40 anos no mercado, a Alto Giro é uma das principais empresas nos segmentos de moda Fitness e Beachwear no Brasil. Unindo esporte, saúde e bem-estar, a Alto Giro encontrou no Beach Tennis o cenário ideal para disseminar ainda mais a marca pelas areias do país e do mundo. Também patrocina os brasileiros André Baran (número 4 do mundo) e Rafaella Miiller (2ª) e a venezuelana Paty Diaz (2ª). Hoje, segundo estimativa da Confederação Brasileira de Tênis, o Brasil tem cerca de 1,1 milhão de praticantes de Beach Tennis.

“Somos uma marca paranaense e levamos a Alto Giro para todo o Brasil e a vários lugares do mundo. Estamos reinaugurando a nossa loja no Shopping Barigui e, para nós, é um privilégio realizarmos uma etapa do Circuito Alto Giro em Curitiba, enaltecendo ainda mais o nosso estado e o esporte”, afirmou Edson Filho, diretor de marketing da Alto Giro.