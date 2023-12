Phoenix, do Iate Clube de Santos, e Zeus, de Ilhabela (SP), vencem a Copa Brasil de Vela de Oceano

Copa Brasil de Vela de Oceano após a disputa de cinco das principais competições da modalidade na temporada. O ranking e organização foi da Associação Brasileira de Vela de Oceano. Foram definidos os campeões dade Vela de Oceano após a disputa de cinco das principais competições da modalidade na temporada. O ranking e organização foi da Associação Brasileira de Vela de Oceano.

Iate Clube de Santos, situado no Guarujá (SP). O veleiro comandado por Fabio Cotrim e Mauro Dottori venceu as disputas do Ubatuba Sailing Week e o Circuito Rio e ainda ficou na segunda colocação na Semana de Vela de Ilhabela. Nas cinco competições totalizou 63 pontos. O barco do ano na classe ORC foi o Phoenix,

Iate Clube do Rio de Janeiro, de Eduardo Plass, ficou em segundo com 49 pontos. Eles foram campeões em Ilhabela, vice-campeão do Circuito Rio e terceiro no Brasileiro realizado na Semana de Angra dos Reis. O terceiro lugar, com a mesma pontuação, ficou com o Phytoervas 4Z, da Marina Supmar, de Guarujá (SP), de Marcelo Belotti, que ficou atrás do Crioula no critério de desempate, que foi o desempenho no Campeonato Brasileiro. A equipe ficou em segundo lugar na 4ª etapa da Copa Mitsubishi, na Regata Volta à Ilha. O barco gaúcho Crioula 52, do Veleiros do Sul/

Copa Brasil foi um ótimo incentivo para velejarmos mais campeonatos em um ano de aprendizado com o barco. O entrosamento da tripulação melhorou muito nesse segundo semestre e estamos conseguindo tirar mais velocidade do barco conforme enfrentamos novas condições de mar e vento. Estamos nos preparando para 2024 e tanto eu como Mauro Dottori estamos mais confortáveis no leme do veleiro", destacou Cotrim.

Iate Clube, de Ilhabela (SP), foi o campeão totalizando 70 pontos contra 53 do Azamute e 51 do Kamehameha. Na classe BRA-RGS, o Zeus,

Circuito Rio e da 4ª etapa da Copa Mitsubishi. O Zeus foi campeão

"O Zeus é um barco que veleja com amigos. Ficamos todos muito felizes com essa conquista pois se trata de um campeonato muito disputado. Aproveitando para agradecer o apoio e esforço de todos para esse feito", disse Gereba.

"A ABVO ficou muito feliz com o retorno da Copa de Vela de Oceano pois é a única maneira de reconhecer aqueles barcos que tiveram regularidade durante todos os eventos da temporada. O regulamento novo de 2023 e que será mantido para 2024 elege os cinco principais eventos escolhidos pelo Conselho Técnico da entidade que vão compôr a Copa do Brasil e a apuração leva em conta a quantidade de veleiros em cada evento, o que significa a importância da competição. É muito prazeroso reconhecer aqueles barcos que fizeram a melhor temporada em cada uma das regras abrigadas pela ABVO, incentivando assim mais equipes a participarem dos campeonatos", declarou Bayard Umzubeiro, comodoro da Associação Brasileira de Veleiros de Oceano.