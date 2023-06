Phytoervas intensifica preparação para Semana de Vela de Ilhabela

A tripulação do Phytoervas segue com os treinos focados para a 50ª edição da SIVI - Semana Internacional de Vela de Ilhabela. O time usará a 2ª etapa da Copa Mitsubishi neste final de semana (24 e 25 de junho) para realizar ajustes no barco, manobras e táticas de regata.

Na última regata da Copa Mitsubishi, realizada no domingo (18), a equipe terminou entre os cinco melhores da classe ORC. Desta vez, o Phytoervas segue com objetivo de ficar entre os melhores barcos da disputa.

A raia da Ponta das Canas, em Ilhabela (SP), será o palco de ambas competições. Segundo Juan de la Fuente, atleta do Phytoervas, a oportunidade de velejar no mesmo local é fundamental para a evolução da equipe, que tem co-patrocínio da Ambipar Response.

''Velejamos regatas longas neste começo de temporada em Ilhabela e na cidade de Santos. Faz muito diferença velejar na raia exata da competição, principalmente por ser um modelo de prova curta. Na última regata focamos nos testes de materiais e mudanças de tripulantes dentro do barco'', explicou Juan de la Fuente, velejador do Phytoervas 4z.

''As evoluções estão sendo muito positivas. Falta um mês para a SIVI e nós permanecemos com a mentalidade de evoluir para o campeonato! Não vamos afetar o resultado, a equipe mira às primeiras colocações, mas a estratégia de testes durante a regata permanecerá'', finalizou.

A 50ª edição da Semana Internacional de Vela de Ilhabela será realizada de 22 a 29 de julho no YCI - Yacht Club de Ilhabela. A expectativa da organização é de mais de 100 barcos participantes.