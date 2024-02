A temporada 2024 do skate paulista será marcada por uma estreia especial. Trata-se do Skate Vert Fest, que está programado para os dias 17 e 18 de fevereiro, no Parque do Chuvisco. A competição é válida pelo Ranking da Confederação Brasileira de Esportes Radicais - CBER Series e válido com etapa do Ranking Paulista de Skate Park do próximo ano.

O Skate Vert Fest chega em um momento mágico para a modalidade. Depois da estreia vitoriosa nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, e a sua grande visibilidade o skate virou inspiração de prática esportiva para muita gente e também conseguiu se tornar uma opção bastante forte de investimento.

O evento reunirá participantes de seis categorias: Iniciante, Amador, Master, Grand master, Legends e Feminino Amador. O Skate Park é uma modalidade feita em uma pista de “bowls”, ou seja, grandes bacias de concreto que podem ter até três metros de profundidade e paredes de 90º de inclinação, onde os skatistas aliam velocidade e manobras.

Uma atração é que a inscrição é gratuita, possibilitando uma maior participação dos apaixonados pelo skate de maneira geral, de diferentes idades e níveis técnicos. As mesmas deverão ser feita pelo site www.skatevertfest.com ou pelo Sympla, https://www.sympla.com.br/skate-vert-fest__2317153, até que o limite de vagas seja alcançado.

O Skate Vert Fest é uma realização do Instituto Família do Esporte e da Prefeitura de São Paulo, pela Secretaria de Esportes Lazer e Recreação da Cidade de São Paulo, com organização da Confederação Brasileira de Esportes Radicais - CBER e Performance Sports, homologação da Federação Paulista de Skate – FPS.