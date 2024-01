FPCiclismo divulga provas que contarão pontos para o ranking 2024

A Federação Paulista de Ciclismo divulgou nesta semana a provas que contarão pontos para os rankings estadual e nacional da temporada 2024. São eventos organizados pela entidade, ligas e em parceria com a Confederação Brasileira de Ciclismo nas disciplinas de Estrada, Pista, MTB e Paraciclismo, que movimentarão os atletas paulista entre os meses de fevereiro e dezembro. Neste primeiro momento, a FPCiclismo divulga as datas e classes de cada uma, com os locais a serem definidos em breve.

Na Estrada, destaque para a Abertura Oficial da Temporada no dia 10 de março, a realização dos estaduais de estrada e Montanha e provas tradicionais como Copa São Paulo de Ciclismo, Giro do Interior, 73ª 1º de Maio, GP São Paulo de Ciclismo, XIV Circuito Montanhês e as Volta Ciclistas do Grande ABCD, Entre Terras e Águas e Internacional da Cidade de Guarulhos.

Nas Pista, as atrações serão o Brasileiro, o Paulista de Pista e Paraciclismo e as etapas do Troféu Mário Covas. No MTB, a etapa do Mundial UCI, os estaduais e provas do ranking de XCC, XCO e XCM,enquanto no Paraciclismo estão programados os GP de Santa Cruz das Palmeiras, Taubaté, o Gran Cup de Ciclismo, entre outros.

As filiações para 2024 já estão valendo e basta acessar o site oficial, www.fpciclismo.com.br ou diretos nos links (novo atleta) e (atleta já filiado).

Confira a programação de cada uma delas:

Estrada

11 a 13/02 - Volta do Futuro (Classe 2B CBC)

25/02 - Copa São Paulo de Ciclismo -1° Etapa (C5 CBC)

10/03 - Abertura Oficial do Campeonato Paulista de Ciclismo (C3 CBC)

21/05 – GP Tiradentes (R. Paulista)

23 a 24/03 - Giro do Interior (2B R. Paulista)

01/05 - 73ª Prova Ciclística de 1º de Maio (C3 CBC)

16/06 - GP Ranking Paulista de Estrada (CEE R. Paulista)

26 A 30/06 - Campeonato Brasileiro Ciclismo de Estrada E CRI - Junior E Elite (CN CBC)

9/07 - 74ª Prova Ciclística GP SP Internacional de Ciclismo (C3 CBC)

18/08 - Grande Prêmio Nazaré Paulista (C3 R. Paulista)

23 a 25/08 - Volta Ciclística Entre Terras e Águas (2B CBC – R. Paulista)

25/08 - Copa São Paulo de Ciclismo 10° Etapa Anésio Argenton (C3 R. Paulista)

08/09 - Campeonato Paulista de Montanha (C3 R. Paulista)

15/09 - 25ª Volta Ciclística Internacional do Grande ABCD (C3 CBC)

3/10 - XIV Circuito Montanhês de Ciclismo 2024 (C3 CBC- R. Paulista)

24/11 - Encerramento Copa São Paulo de Ciclismo 2024 (C5 CBC)

6 a 8/12 - Volta Ciclística Internacional da Cidade Guarulhos (C2B R. Paulista)

Pista

03 a 10/03 - Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Pista Junior e Elite (CN -CBC)

07 a 09/06 - Campeonato Paulista de Paraciclismo de Pista (CE)

07 a 09/06 - Campeonato Paulista de Pista (CE)

13 a 15/09 - Troféu Mário Covas de Paraciclismo de Pista (C2)

13 a 15/09 - Troféu Mário Covas de Pista (C2)

27 a 29/09 - Troféu Mário Covas de Paraciclismo de Pista (C2)

27 a 29/09 - Troféu Mário Covas de Pista (C2)

MTB

23 a 24/03 - Campeonato Paulista de Mountain Bike 2024- XCC – XCO (Classe XC3)

17/03 - Campeonato Paulista de Mountain Bike 2024 - XCM – Ranking (XC3)

14/04 – MTB UCI World Series

23/06 - Ranking Paulista de Mountain Bike XCM(C3)

14/07 - Ranking Paulista de Mountain Bike – XCM 2024 (CE)

19 A 20/10 - Ranking Paulista De Mountain Bike - XCC/XCO (CE)

23 A 24/11 - Ranking Paulista De Mountain Bike - XCC/XCO (C2)

Paraciclismo

17 a 18/02 - GP Santa Cruz das Palmeiras de Paraciclismo Rank.Nacional 1°Etapa (C4)

17/03 - GP Taubaté Paraciclismo 2° Etapa – GP Taubaté Ciclismo -11° Etapa Vale Paraibano (C4)

05/05 - GP Paraciclismo- 3° Etapa Campeonato Paulista de Paraciclismo (C4)

26/05- Gran Cup Brasil de Ciclismo ((C3)

18/08 - Prova Ciclismo Cidade Ubatuba (C3)

29/09 - Desafio Taubaté Ciclismo e Paraciclismo - 3° Et. Vale Paraibano/4° Et. Paul.Paraciclismo (C4).