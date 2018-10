Netflix produzirá novos filmes e séries baseados nas Crônicas de Nárnia

A empresa fechou no dia 3 de outubro(quarta-feira) um contrato que lhe dá o direito de adaptar várias das obras fantásticas de C.S. Lewis. Sendo a primeira empresa a obter os direitos de todas as sete obras da saga.

A franquia que já arrecadou US$ 1,5 bilhão, na trilogia adaptada pela Walden Media de 2005 a 2010, e que já vendeu mais de 100 milhões de cópias, sendo que já foi adaptada para mais de 47 idiomas, não era colocada em pauta até o ano passado (2017), quando a TriStar Pictures anunciou que “A Cadeira de Prata”, adaptação de um dos livros, seria produzido, com a direção de Joe Johnston e roteiro de David Magee. Mas a proposta até então, para a tristeza dos fãs, ficou somente no papel.

Agora com esses direitos, a Netflix anunciou que irá trabalhar num novo longa e em uma série para a franquia, ainda não se tem muitos detalhes sobre as novas adaptações, mas que, segundo o CEO da Netflix, Ted Sarandos, serão inesquecíveis:

“As adoradas histórias de As Crônicas de Nárnia ressoaram por gerações de leitores em todo o mundo. As famílias se apaixonaram por personagens como Aslan e todo o povo de Nárnia, e estamos felizes em ser sua casa nos próximos anos” - Disse Ted Sarandos

As novas adaptações serão produzidas pela Entertainment One e terão Douglas Gresham e Vincent Sieber como produtores executivos.Resta agora, esperar para que mais detalhes das produções sejam revelados.