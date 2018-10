'O mundo sombrio de Sabrina' chega ao netflix nesta sexta-feira

Vai chegar ao Netflix nessa sexta-feira (26/10), "O mundo sombrio de Sabrina", a nova versão de "Sabrina, a Aprendiz de Feiticeira". Inicialmente o público imaginou que a série seria voltada para comédia assim como a versão popular dos anos 90, mas o que surpreendeu a todos foi um trailer recheado de suspense, terror e mistérios, mas claro com uma pitada de romance e drama adolescente também.

Para quem é fã da série Riverdale, vai com certeza se identificar com a nova trama da bruxinha, já que a história vai se passar no mesmo universo, na cidade vizinha de Riverdale. Além disso, a nova série da Netflix é inspirada nos quadrinhos "Chilling Adventures of Sabrina" lançada pela mesma editora dos quadrinhos da Turma do Archie.

"O mundo sombrio de Sabrina" vai contar a história da adolescente Sabrina Spellman que é meio bruxa e meio mortal e que esperou a vida toda pelo seu aniversário de 16 anos. Mas quando algo sinistro se aproxima, ela é obrigada a escolher entre o caminho da luz e da escuridão.

A série vai conter ao todo 10 episódios e já tem 2 temporadas confirmadas pela Netflix.

Confira o trailer: