Personagem de Andrew Lincoln em 'The Walking Dead' ganhará trilogia de filmes

Foi a vez do ator Andrew Lincoln, o xerife Rick Grimes de 'The Walking Dead' se despedir da série em um episódio emocionante da 9ª temporada. Para alegria dos fãs, o canal AMC anunciou que não será a última que veremos Grimes lutando pela sobrevivência, o ator fará uma série de filmes contando a história do personagem no universo dos mortos-vivos.

"Estamos começando com a primeira parte da continuação da história de Rick Grimes, e há muito mais a caminho, com mundos ainda inéditos de The Walking Dead e rostos do passado do programa, bem como novos personagens que esperamos tornar-se favoritos, contada por veteranos do TWD e vozes emergentes. Queremos abrir novos caminhos com histórias diferentes e distintas, tudo parte do mesmo mundo que capturou nossa imaginação por quase uma década dos mortos”, disse Scott Gimple, responsável pelo roteiro do filme e diretor de conteúdo da série.

"Acreditamos que este é um mundo e uma narrativa com muitas possibilidades e oportunidades de desenvolvimento de personagens e estamos entusiasmados em expandir a série para uma franquia que pode viver em vários formatos", disse David Madden, presidente da programação original da AMC, SundanceTV e AMC Studios.

“Por muitos anos, os fãs falaram sobre coisas do apocalipse que querem ver e agora temos a oportunidade de explorar essas histórias, começando com o personagem que começou tudo, Rick Grimes", afirmou Madden.

As gravações do primeiro filme vão começar em 2019; o enredo para onde Rick foi levado e como ele irá encarar um novo cenário de apocalipse zumbi.