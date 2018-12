Finalmente! Vingadores 4 ganha seu primeiro trailer!

Vingadores: Ultimato, como foi intitulado aqui no Brasil, não havia ganhado nem um teaser até então, levando as expectativas e a ansiedade do público às alturas, o próprio título do filme estava em segredo até pouco tempo atrás.

No trailer, Tony Stark é visto se despedindo de Pepper Potts e aceitando a sua morte, à deriva no espaço. Também é revelado o retorno do Gavião Arqueiro (que já havia caído no esquecimento de muitos), além de haver uma “confirmação” de que o filme pode ter viagens no tempo, como várias teorias e pessoas já especulavam.

Na cena, aparece Scott Lang, o atual Homem-Formiga (que havia ficado preso no reino quântico, após a Dizimação de Thanos) se comunicando, através de um vídeo antigo, com Capitão América e Viúva Negra.

O longa-metragem, que vai marcar o fim desse arco do MCU, tem data de estreia marcada para 25 de abril de 2019.