Edu Falaschi faz show de encerramento da turnê Temple of Shadows com convidados 

Celebrando 15 anos do álbum "Temple of Shadows", Edu Falaschi faz o show de encerramento da turnê neste sábado (17) em São Paulo, no Tropical Butantã. Nesta apresentação, em especial, o renomado baterista alemão Alex Holzwarth assumirá as baquetas. O show também conta com a participação especial de Luis Mariutti para tocar a icônica faixa “Carry On”.

Agora em carreira solo, Edu Falaschi passou o 2019 na estrada com a “Temple Of Shadows In Concert Tour” fazendo grandes exibições. Em maio, Edu levou 4.200 pessoas ao Tom Brasil, em São Paulo, em um show com ingressos esgotados, com a presença da Orquestra Bachiana Filarmônica regida pelo maestro João Carlos Martins e convidados especiais como Kai Hansen (Helloween/Gamma Ray), Sabine Edelsbacher (Edenbridge), Mike Vescera (Loudness/Malmsteen) e o cantor Guilherme Arantes. O show será lançado em DVD futuramente.

Para agradecer os fãs, Edu Falaschi está realizando este show extra no Tropical Butantã e elogiou o baterista Alex Holzwarth que substitui Aquiles Priester:

“Além de ser uma honra estar tocando com o cara que gravou alguns dos discos mais importantes do Power Metal mundial, eu tenho certeza que o Alex vai fazer um grande trabalho com as músicas do TOS e as outras canções. Alex é um músico que tem um histórico sem igual no mundo do power metal, além de muita experiência e técnica. Fizemos o convite e ele aceitou na hora o desafio", afirmou Edu.

Alex Holzwarth é um dos grandes nomes da bateria, o alemão gravou o Angels Cry, um álbum clássico do Angra, além de ter feitos outros projetos com bandas como: Rhapsody, Avantasia, Guardian, Kamelot, Timo Tolkki’s Avalon.

"Os fãs que forem nestes shows vão ver algo único e sem igual, que dificilmente vai acontecer novamente, parem para pensar, o cara que gravou a “Carry On” estará tocando “Spread Your Fire”, “Nova Era” e “Pegasus Fantasy” (Cavaleiros do Zodíaco). Será inesquecível!”, concluiu Falaschi.

SERVIÇO:

Edu Falaschi – Temple of Shadows in Concert

Quando: 17 de Agosto (sábado)

Abertura da Casa: 18h

Showtime: 20h

Onde: Tropical Butantã

Endereço: Av. Valdemar Ferreira, 93 – Butantã, São Paulo

Ingressos online: https://ticketbrasil.com.br/show/6983-edufalaschi-saopaulo-sp/