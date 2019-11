Com direito a festival, Dream Theater  volta ao Brasil celebrando 20 anos do Scenes From A Memory

O Dream Theater, um dos nomes mais respeitados do metal mundial, ratificou recentemente a sua estreita relação de amor com o Brasil ao confirmar a passagem da aclamada turnê mundial “The Distance Over Time Tour – Celebrating 20 Years of Scenes From A Memory” em cinco capitais do país.



Três anos após desembarcar com elaborada e teatral Ópera Rock do álbum “The Astonishing”, os reis da música progressiva John Petrucci (guitarra), John Myung (baixo), James LaBrie (vocal), Jordan Rudess (teclado) e Mike Mangini (bateria), desta vez, se apresentarão em Brasília (04/12 - CC Ulysses), Rio de Janeiro (06/12 - Vivo Rio), São Paulo (07/12 - Nova Arena Anhembi), Curitiba (08/12 - Ópera de Arame) e Porto Alegre (10/12 - Pepsi on Stage).



A primeira etapa da nova turnê recebeu muitos elogios da crítica e dos fãs, em grande parte devido ao abrangente setlist, com cerca de três horas de apresentação, tendo o Dream Theater definitivamente na sua melhor performance dinâmica, fazendo deste um evento imperdível por onde quer que passe.



No repertório, o grupo vai executar o seminal álbum “Scenes From A Memory” (1999) na íntegra, as principais composições do novo disco “The Distance Over Time”, além de clássicos dos seus 34 gloriosos anos de estrada.



A expectativa dos fãs para esta excursão é tão grande que, em algumas cidades, não há mais ingressos disponíveis em setores específicos. Os ingressos para o show na capital paranaense estão esgotados.



Em São Paulo, o Dream Theater é headliner do DreamFestival 2019, evento em formato open air, que ainda tem em seu line-up nomes como Killswitch Engage (EUA), Turilli/Lione Rhapsody (ITA) e a sensação do momento Sabaton (SUE).



“A turnê é uma espécie de 'An Evening With' e parte da noite tocamos algumas músicas novas, hits da nossa discografia e também 'Scenes From A Memory' em sua totalidade. Essa experiência tem sido muito divertida já que esse disco foi realmente importante para nós, falando de storytelling, porque foi o nosso primeiro registro conceitual, marca a estreia de Jordan Rudess conosco e é o primeiro álbum em que não usamos um produtor externo. Foi como se estivéssemos fazendo o nosso 'Operation: Mindcrime', nosso 'Tommy', nosso 'The Wall'. Foi definitivamente uma decisão consciente de fazer algo ousado, novo e diferente”, declarou John Petrucci.



“Distance Over Time”, 14º álbum de estúdio do Dream Theater, chegou ao mercado no último dia 22 de fevereiro e marca a estreia na nova gravadora InsideOut Music/Sony Music.



Este disco, produzido pelo guitarrista John Petrucci, mixado por Ben Grosse e masterizado por Tom Baker, mostra uma revigorada criatividade da banda, refletindo o espírito, a natureza orgânica e a energia bruta dos músicos e, ao mesmo tempo, mantém os elementos que atraem seus fãs ao redor do mundo. A arte foi criada por Hugh Syme (Rush, Iron Maiden, Stone Sour).



O novo material atingiu instantaneamente a 1ª posição no iTunes Top Album Chart no dia do seu lançamento, que impulsionou à 5ª colocação no Top Current Album Chart, estreia na 24ª Top 200 Albums Chart da Billboard, além de chegar ao 2º lugar no Hard Music Chart e 3º no Rock Chart. A posição extraordinária nas paradas registrou mais de 10 milhões de streams logo na primeira semana.

Dream Festival 2019

Dream Theater (Estados Unidos)

Killswitch Engage (Estados Unidos)

Sabaton (Suécia)

Turilli/Lione Rhapsody (Itália)



Local: ANHEMBI

Av. Olavo Fontoura, 1209, São Paulo - SP



Ingressos:

Pista Primeiro Lote: R$ 200,00 (meia), R$ 400,00 (inteira)

Pista Segundo Lote: R$ 250,00 (meia), R$ 500,00 (inteira)

Pista Premium: R$ 275,00 (meia) e R$ 550,00 (inteira)



Venda online: https://www.clubedoingresso.com/evento/dreamtheater-sp



Ingressos físicos sem taxa (apenas pagamento em dinheiro):

Bilheteria do Carioca Club

Rua Cardeal Arcoverde, 2899, São Paulo - SP

Fone: (11) 3813-8598

Horário de funcionamento: das 13:00 às 19:00, de segunda à sábado.