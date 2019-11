Hamilton lidera primeiro treino livre em Interlagos

As atividades em Interlagos começaram na manhã desta sexta-feira (13) antes da corrida. O autódromo passou por algumas reformas durante o ano, apesar de elas ainda não estarem concluídas em definitivo. Essas mudanças fazem parte de um das condições de Bernie Ecclestone para que o circuito brasileiro continue recebendo o mundial de Fórmula 1.

Quanto às atividades em pista, o primeiro treino livr aconteceu e não houve muitas novidades. As Mercedes foram as mais rápidas. Lewis Hamilton foi o mais rápido seguido por seu companheiro de equipe, Nico Rosberg. O atual tricampeão mundial teve uma semana conturbada, após ter sofrido um pequeno acidente de trânsito em Monaco e por ter ficado doente. Por isso, teve que cancelar seus compromissos, chegando ao Brasil apenas na quinta-feira.

Atrás das Mercedes, apareceu a primeira Ferrari, com Sebastian Vettel. Em quarto, Daniel Ricciardo, com um dos carros da Red Bull. O piloto australiano foi o único piloto que usa motores Renault a andar com a nova versão da unidade de potência francesa e, até o momento, vem rendendo bons frutos.

Seguido por Ricciardo, Kimi Raikkonen aparece na quinta posição. O finlandês teve um treino sólido, porém no fim do treino, o piloto da escuderia ferrarista errou no ponto de freada da reta oposta de Interlagos e acabou saindo da pista, abandonando em seguida.

Logo atrás de Raikkonen, Daniil Kvyat foi o sexto colocado, com o segundo carro da RBR. Valtteri Bottas aparece logo atrás, com a Williams, que ainda insiste em não gastar muito tempo em pista, durante as sextas-feiras.

Em oitavo, a grande revelação da temporada. Max Verstappen continua com sua temporada bastante surpreendente. Nico Hulkenberg e Pastor Maldonado completam o top-10.

Já os brasileiros, Felipe Nasr ficou com a décima quarta posição enquanto que Felipe Massa foi somente o décimo sétimo.