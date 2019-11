Alain Prost, o maior vencedor do GP do Brasil de Fórmula 1

No final dos anos 80 e começo dos anos 90, a Fórmula 1 viveu uma grande rivalidade e para muitos, a maior rivalidade já existente na categoria. A disputa entre Alain Prost e Ayrton Senna durou nove anos, tendo o seu auge entre os anos de 88 à 90 e 93. Essa rivalidade, portanto, lhe oferecia um ambiente desfavorável no GP do Brasil, o país do seu principal rival.

Um Grande Prêmio em circuitos (na época, a corrida chegou a ser disputada em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, além da tradicional pista que ocorre atualmente, Interlagos, em São Paulo) onde a maioria torceria por pilotos brasileiros. Na época, além de Ayrton Senna, campeão do mundo por três vezes, o país também comemorava as vitórias do tricampeão, Nelson Piquet. Era de se esperar fins de semana de péssimas lembranças ao francês, ledo engano.

O ex-piloto da McLaren venceu seis vezes, sendo quatro pela equipe britânica, uma pela Renault e a última vitória aqui, defendendo a Ferrari. Esta vitória pela escuderia italiana foi a única em Interlagos. O francês dominava Jacarepaguá.

RIO DE JANEIRO

O Autódromo Internacional Nelson Piquet, mais conhecido como Autódromo de Jacarepaguá, hoje desativado e demolido, sediou o Grande Prêmio por dez anos. Em 1978, houve a primeira corrida para a categoria principal do esporte automotivo, com vitória do argentino Carlos Reutemann pela Ferrari. Após essa corrida, o circuito retornaria dessa vez mais duradoura, sediando de 1981 à 1989, com as cinco vitórias de Prost, uma nova vitória de Reutemann, e duas vitórias de Nelson Piquet e uma de Nigel Mansell;

MOST #F1 WINS IN BRAZIL



6: Alain Prost (📸 = 1988)

4: Michael Schumacher

3: Carlos Reutemann#F1FastFact 🇧🇷 pic.twitter.com/nabXO2coDE — Formula 1 (@F1) February 9, 2017

SÃO PAULO

Se o circuito carioca foi determinante para coroar Alain Prost como maior vencedor do GP brasileiro, o circuito paulistano viu Michael Schumacher se tornar o segundo maior vencedor, sendo o principal do circuito. O alemão ganhou quatro vezes, duas pela Benetton e duas pela Ferrari e foi nesse circuito que se aposentou pela primeira vez, em 2006 e em definitivo, em 2012. O piloto havia retornado em 2010 pela Mercedes.

O Autódromo José Carlos Pace e seus 4,309 km é um dos circuitos mais tradicionais da categoria. É até hoje, a sétima pista mais utilizada, chegando ao número de 37 Grande Prêmio (já contando esse final de semana), igualando Hockenheimring. Apenas Monza (69), Mônaco (66), Silverstone (53), Spa-Francorchamps (52), Gilles Villeneuve e Nurburgring (ambos 40) sediaram mais corridas.

EM CASA

O primeiro GP do Brasil foi em 1972 vencida pelo argentino Carlos Reutemann, mas esta corrida não valia para o mundial na época. Já em 1973, a disputa teve relevância para o campeonato e teve como vencedor Emerson Fittipaldi. O bicampeão também vencera no ano seguinte, em 1974.

Desde o primeiro GP realizado, o Brasil pode ver por nove vezes, um piloto do país no lugar mais alto do pódio, ao lado da Alemanha, é a nação que mais teve vitórias. Os pilotos brasileiro que venceram foram Ayrton Senna (2x), Nelson Piquet (2x), Emerson Fittipaldi (2x), José Carlos Pace (1x) e Felipe Massa por duas vezes, sendo o último vencedor, em 2008.

VENCEDORES

1972 Carlos Reutemann*** Interlagos 1973 Emerson Fittipaldi Interlagos 1974 Emerson Fittipaldi Interlagos 1975 José Carlos Pace Interlagos 1976 Niki Lauda Interlagos 1977 Carlos Reutemann Interlagos 1978 Carlos Reutemann Jacarepaguá 1979 Jacques Laffite Interlagos 1980 René Arnoux Interlagos 1981 Carlos Reutemann Jacarepaguá 1982 Alain Prost Jacarepaguá 1983 Nelson Piquet Jacarepaguá 1984 Alain Prost Jacarepaguá 1985 Alain Prost Jacarepaguá 1986 Nelson Piquet Jacarepaguá 1987 Alain Prost Jacarepaguá 1988 Alain Prost Jacarepaguá 1989 Nigel Mansell Jacarepaguá 1990 Alain Prost Interlagos 1991 Ayrton Senna Interlagos 1992 Nigel Mansell Interlagos 1993 Ayrton Senna Interlagos 1994 Michael Schumacher Interlagos 1995 Michael Schumacher Interlagos 1996 Damon Hill Interlagos 1997 Jacques Villeneuve Interlagos 1998 Mika Hakkinen Interlagos 1999 Mika Hakkinen Interlagos 2000 Michael Schumacher Interlagos 2001 David Coulthard Interlagos 2002 Michael Schumacher Interlagos 2003 Giancarlo Fisichella Interlagos 2004 Juan Pablo Montoya Interlagos 2005 Juan Pablo Montoya Interlagos 2006 Felipe Massa Interlagos 2007 Kimi Räikkönen Interlagos 2008 Felipe Massa Interlagos 2009 Mark Webber Interlagos 2010 Sebastian Vettel Interlagos 2011 Mark Webber Interlagos 2012 Jenson Button Interlagos 2013 Sebastian Vettel Interlagos 2014 Nico Rosberg Interlagos 2015 Nico Rosberg Interlagos 2016 Lewis Hamilton Interlagos 2017 Sebastian Vettel Interlagos 2018 Lewis Hamilton Interlagos

Vale lembrar que todo o fim de semana do 47 º GP do Brasil pode ser acompanhado aqui, na VAVEL Brasil. O treino qualificatório será no sábado (16) às 15h e a corrida no domingo (17) às 15h10, horário de brasília.