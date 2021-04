Christian Horner espera RBR ‘mais competitiva’ em 2021

Vice-campeã do Mundial de Fórmula 1, a Red Bull Racing (RBR) espera ser “mais competitiva” na temporada 2021. Mesmo que o novo carro seja baseado no da última época, devido às limitações regulamentares, a equipe austríaca afirmou que pretende chegar mais perto da Mercedes e se distanciar das concorrentes.

Na apresentação do novo carro na quarta-feira (24), o RB16B, o inglês Christian Horner explicou que 60% do motor parte da base da temporada passada e que não foram feitas grandes alterações tecnológicas.

“Acho que fizemos um bom progresso e, com as lições de aprendemos no ano passado, com mais experiência e novos conhecimento, espero que possamos ser mais competitivos”, disse o chefão da RBR.

Por imposição da Federação Internacional do Automóvel (FIA), a evolução dos motores na categoria está paralisada até 2024 e todas as escuderias são obrigadas a trabalhar com base na temporada do ano anterior, para conter seus orçamentos. Assim, em 2021, a Red Bull vai trabalhar pela última vez com a Honda, depois da fabricante japonesa ter oficializado que iria abandonar a Fórmula 1.

Na nova temporada, o holandês Max Verstappen, terceiro colocado no Mundial de 2020, vai continuar como piloto principal da equipe e vai terá como novo companheiro o mexicano Sérgio Pérez.