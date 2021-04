Lawrence Stroll ainda sonha com Lewis Hamilton na Aston Martin

Dono da Aston Martin, Lawrence Stroll afirmou que está “definitivamente tentado” a iniciar conversas com Lewis Hamilton para a temporada 2022. Com o nome Aston Martin retornando à Fórmula 1 após 61 anos, o chefão já fez uma grande contratação ao ter o alemão Sebastian Vettel, ex-Ferrari, como um dos integrantes da dupla de condutores.

Não satisfeito, o bilionário pensa numa outra estrela para a próxima época, depois que Mercedes e Hamilton deixaram a porta aberta, devido ao heptacampeão ter assinado um novo contrato de apenas um ano para 2021.

Quando perguntado em uma entrevista à revista PA se ele consideraria atrair Hamilton, Stroll respondeu: “É definitivamente tentador. Lewis em qualquer carro é ótimo, e tenho certeza que todos diriam sim em contratá-lo, porque ele é sete vezes campeão mundial. Mas agora, estou extremamente focado em começar este ano.”

Em quarto lugar no ano passado, a então Racing Point lutou para conquistar o posto de "melhor do resto", mas não conseguiu. E essa é a maior vontade do bilionário para 2021. E você acompanha todo o calendário da Fórmula 1 desta temporada aqui, na VAVEL Brasil.