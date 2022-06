Fórmula E: Sérgio Sette Câmara está pronto para mais um desafio no Mundial de carros elétricos

Neste sábado o Campeonato Mundial de Fórmula E atravessa o planeta e desembarca na distante Indonésia. Na ilha de Java, especificamente no Parque de Ancol Beach, foi especialmente montado o circuito que receberá as atividades da nona etapa da temporada 2022.

Pela primeira vez no país o piloto brasileiro Sérgio Sette Câmara, que compete no carro #7 da equipe norte-americana Dragon Penske, está ansioso pelas disputas de um ePrix em um circuito completamente novo para todos.

“Será um desafio bem legal acelerar nesta pista de Jacarta. É um traçado que traz os vários desafios de uma pista de rua montado num parque muito bonito. Temos trechos de pista com inclinação, as já tradicionais ondulações de um piso não preparado para corridas e uma mistura de setores de alta velocidade com curvas muito técnicas”, explicou o jovem de 24 anos. O traçado de Ancol Beach tem extensão total de 2.370 metros permeados por 18 curvas.

Sette Câmara e a equipe Dragon Penske se prepararam bastante no simulador da equipe em Silverstone, na Inglaterra. “Trabalhamos exaustivamente com o objetivo de conhecimento do traçado e busca das melhores referências para freadas e contorno das curvas."

"O software que temos na equipe é muito evoluído e até mesmo a granulação do piso é possível notarmos enquanto estamos treinando. Num traçado que será novo para todo mundo, cada detalhe nesta dedicação prévia poderá fazer grande diferença nas primeiras atividades do fim de semana de corrida”, completou Sette Câmara.

Após a sua melhor posição de largada da temporada, quando partiu do sétimo lugar no ePrix de Berlim, Sérgio Sette Câmara prefere ser cauteloso nas expectativas para a etapa e procura passar tranquilidade ao falar do carro.

“Estamos evoluindo a condição de nosso carro e temos procurado soluções inteligentes para alguns problemas estruturais como o alto consumo de energia."

"Não adianta fazer um grande prognóstico para uma pista nova, porém, o certo é que iremos nos dedicar para seguirmos para a fase de duelos da classificação. Depois, para a corrida, dependendo de nossa posição de largada, o principal foco será o de conquistar os primeiros pontos da temporada”, concluiu o piloto de Belo Horizonte.

A cidade de Jacarta, capital da Indonésia, tem um fuso horário de 10 horas à frente do horário oficial de Brasília. Desta forma, toda a programação do fim de semana, será executada na noite de sexta-feira e madrugada de sábado para o público do Brasil.