Fórmula E revela relatório sobre sustentabilidade focado na 8ª temporada do mundial

A Formula E publicou nesta quinta-feira (2), em Londres, no Reino Unido, seu Relatório de Sustentabilidade da Temporada 8, intitulado Correndo por Futuros Melhores. O documento detalha o ano mais impactante até o momento do primeiro esporte do mundo fundado com a sustentabilidade em seu cerne.

O destaque da Temporada 8 foi o lançamento do GEN3, em Mônaco, considerado pelos fãs como o lar espiritual do automobilismo. É o carro de corrida elétrico mais rápido, leve, potente e eficiente já construído.

O GEN3 é alimentado por motores elétricos que são substancialmente mais eficientes do que os motores de combustão interna (ICEs), convertendo mais de 95% da energia elétrica em comparação com cerca de 40% nos ICEs de alta eficiência de outros esportes automotivos. Além disso, o GEN3 foi comparado a uma "usina móvel" que produz mais de 40% da energia que consome em uma corrida por meio de frenagem regenerativa.

O GEN3 é o primeiro carro de fórmula alinhado ao pensamento do ciclo de vida, com um caminho claro para segunda vida e fim de vida para todos os pneus, peças quebradas e células de bateria. É o primeiro carro de fórmula a usar linho e fibra de carbono reciclada na construção do corpo, com todas as fibras de carbono residual sendo reutilizadas para novas aplicações. Borracha natural e fibras recicladas compõem 26% dos novos pneus GEN3, que são totalmente reciclados após a corrida.

"À medida que publicamos nosso Relatório de Sustentabilidade da Temporada 8, o interesse pelo automobilismo nunca foi tão grande. O alcance global do esporte oferece uma plataforma poderosa para envolver centenas de milhões de fãs em todo o mundo a tomar medidas positivas para combater as mudanças climáticas. Na Fórmula E, levamos nosso papel de liderança a sério, dirigindo a agenda e estabelecendo o padrão para o esporte sustentável. Estamos felizes em ver que outros no espectro esportivo estão seguindo nosso exemplo", disse Jamie Reigle, CEO da Formula E.

"Somos defensores de um futuro elétrico e estamos firmes em nossa crença de que esporte de elite, alto desempenho e sustentabilidade podem coexistir sem compromisso. A Formula E está comprometida em empurrar limites na vanguarda da tecnologia, desempenho e sustentabilidade. O lançamento do carro de corrida GEN3 durante a Temporada 8 é uma evidência de nosso compromisso. O GEN3 é o carro de corrida mais eficiente do mundo e descrito como uma máquina criada na interseção de alto desempenho, eficiência e sustentabilidade. O GEN3 fez sua estreia em corridas este ano, capturando a atenção do público e mostrando um futuro elétrico e empolgante para o automobilismo", completou.

O novo relatório destaca mais projetos sociais importantes ao longo de 2021/2022, incluindo o trabalho contínuo por meio da parceria de caridade com o UNICEF e seu Fundo para um Ambiente Seguro e Saudável; as ativações do FIA Girls on Track; e projetos legados nos locais de corrida que beneficiam diretamente as comunidades onde as corridas acontecem.

São destacadas iniciativas e compromissos-chave que beneficiam o planeta, com um compromisso contínuo de manter o status de carbono zero do campeonato desde o início. A Fórmula E foi o primeiro esporte do mundo a alcançar esse status e na última temporada anunciou uma redução de 24% nas emissões em relação à temporada 5 - muito à frente da meta baseada na ciência de uma redução de 45% até 2030.

A Fórmula E também foi classificada e reconhecida independentemente como o esporte mais sustentável do mundo pelo Global Sustainability Benchmark in Sports (GSBS), além de manter o Padrão Internacional para Eventos Sustentáveis (ISO 20121) e o nível Três Estrelas da FIA para Acreditação Ambiental.

As métricas do impacto positivo que suas iniciativas de sustentabilidade tiveram incluem a parceria com a UNICEF, beneficiando quase 700.000 crianças em todo o mundo afetadas pelas mudanças climáticas; hospedar 450 meninas como parte do programa FIA Girls on Track; investir mais de € 500.000 em múltiplas causas filantrópicas em todo o mundo; e mais de € 110.000 em uma variedade de iniciativas de envolvimento comunitário em todas as cidades anfitriãs.

"A temporada 8 foi outro ano significativo para a Formula E na manutenção e progressão de nossa ambiciosa estratégia de sustentabilidade. Com um duplo foco em usar o Campeonato Mundial ABB FIA de Fórmula E para beneficiar tanto as pessoas quanto o planeta, desenvolvemos iniciativas adicionais que vão além de alguns dos trabalhos líderes mundiais que já concluímos até o momento. Seja focando em crianças, comunidades locais, diversidade de gênero, excelência ambiental ou desenvolvendo tecnologia de ponta que transformará o futuro do mercado de veículos elétricos, estamos comprometidos em usar nosso propósito central de sustentabilidade para mitigar os impactos das mudanças climáticas e acelerar o progresso humano sustentável para todos", disse Julia Palle, Diretora de Sustentabilidade da Formula E.