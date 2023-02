Fórmula E: Mortara lidera a 1ª sessão de treinos livres na Cidade do Cabo

Neste fim de semana a Fórmula E fará a sua estreia na África do Sul, com o EPrix da Cidade do Cabo, quinta prova da temporada 2022/23 do Mundial de Carros Elétricos. E os 22 pilotos do grid participaram nesta sexta-feira (24) da primeira sessão de treinos livres, marcada por duas bandeiras vermelhas e a volta mais rápida de Edoardo Mortara (Maserati MSG Racing).

O piloto da equipe italiana andou entre os primeiros colocados praticamente durante toda a sessão, disputando o primeiro lugar com seu companheiro de Maserati, o alemão Maximilian Guenther, e com a dupla da Jaguar TCS Racing,, formada por Sam Bird e Mitch Evans.

A expectativa de um traçado rápido e repleto de desafios se cumpriu nesta sexta. Alguns pilotos conseguiram extrair o limite de seus Gen3 pelas ruas da Cidade do Cabo, enquanto outros exageraram e acabaram encontrando o muro.

A primeira bandeira vermelha do treino foi ocasionada justamente por conta de uma forte batida da Envision Racing de Sébastien Buemi na barreira de proteção da curva nove, com pouco mais de sete minutos do início da sessão. Com a demora para a retirada do carro, o treino foi estendido com mais sete minutos, praticamente recomeçando a sessão.

O treino então recomeçou, e os dois carros da McLaren pularam para as duas primeiras posições com tempos na casa de 1min13 (com Jake Hughes à frente de René Rast). Porém, o tempo foi caindo e logo foi à vez do atual campeão da Fórmula E, o belga Stoffel Vandoorne (DS Penske) assumir a ponta com 1min11s538.

Mortara reassumiu a liderança da sessão com o tempo de 1min11s129, e logo depois viu o treino ser novamente paralisado por uma bandeira vermelha. Desta vez, o motivo foi a lentidão do carro de Norman Nato (Nissan), que também precisou ser retirado, assim como a Mahindra Racing do brasileiro Lucas di Grassi, que parou em uma área de escape por conta de um problema na suspensão traseira e nem anotou uma volta rápida sequer.

A pista voltou a ser liberada com apenas cinco minutos para o término da sessão, e foi quando os dois carros da Jaguar assumiram as primeiras posições, seguidos pelos dois carros da Maserati.

Nos segundos finais, Mortara voltou a ponta com o tempo mais rápido do dia: 1min09s700. Bird ficou com o segundo lugar da sessão, seguido por Sacha Fenestraz (Nissan) e Antonio Félix da Costa (TAG Heuer Porsche).

O brasileiro Sérgio Sette Câmara (NIO 333 Racing) terminou o treino com o oitavo tempo, próximo de seu companheiro de equipe, Dan Ticktum, que fechou a sessão com o quinto lugar. O atual líder do mundial, Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche), ficou em 11º.

Os Gen3 retornam as ruas da Cidade do Cabo neste sábado (25), para a segunda sessão de treinos livres, a classificação para o grid de largada e a corrida. Confira abaixo a programação completa para a primeira etapa da Fórmula E na África do Sul:

Sábado, 25 de fevereiro de 2023

Treino Livre 2 – 04h05 – Transmissão: YouTube da Fórmula E

Classificatório – 06h40 – Transmissão: BandSports

Corrida/Largada – 11h – Transmissão: Band TV, BandSports e Twitch da Gaulês TV