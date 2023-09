Brasileiro de Baja: Equipe Varela Can-Am Monster Energy encara desafio na serra catarinense

Neste fim de semana será realizada mais uma etapa do Campeonato Brasileiro de Rally Baja. Válido pela quinta etapa da temporada, o Rally Rota Santa Catarina contará com duas especiais de 122,5 km, totalizando 245km na soma dos dois dias de competição.

Será também uma oportunidade para uma das principais equipes do off-road brasileiro, a equipe Varela Can-Am Monster Energy, conquistar a primeira vitória no ano nessa modalidade, na qual o piloto compete sem navegador.

Após disputar a etapa anterior no Interior de São Paulo, os pilotos do Campeonato Brasileiro de Baja voltam a acelerar neste sábado, apenas quinze dias após o desafio paulista. Terceiro colocado na classificação geral, Bruno Varela está confiante que a primeira vitória desta temporada pode vir em Santa Catarina, mesmo se tratando de uma prova na qual os menores erros podem acabar com a chance de pódio.

“Será uma prova com uma distribuição bem legal em termos de características de trajeto nas especiais. É também a mais longa do ano do Baja, com mais de 100 km por dia. É uma prova que não permite muitos erros, pela presença de muitos obstáculos, incluindo trecho de serra”, explicou Bruno, que possui 130 pontos na competição até o momento.

“Estamos confiantes de que podemos conquistar a primeira vitória da temporada neste fim de semana. Está difícil, mas é o resultado que queremos alcançar”, completou.



Líder na categoria UTV OverPro, o tricampeão mundial de rally Reinaldo Varela aposta no potencial da equipe para o final de semana. Experiente, Reinaldo a importância desta etapa, realizada na região de Rio Rufino.

“Ela abre a segunda metade da temporada, que tem oito eventos. Ou seja, depois dela temos só mais três corridas e nessa fase as coisas começam a se definir”, disse ele. “A nossa expectativa é boa, acredito que vamos seguir lutando pelo título do campeonato. Nossos carros estão em excelentes condições, por isso vamos seguir na busca por bons resultados até o final da temporada”, destacou o tricampeão mundial.

A opinião é compartilhada com o outro piloto da equipe, Gabriel Varela. “Será mais uma prova bem desafiadora do campeonato, mas nossa equipe está preparada. É a única etapa que será no Sul do país, gostamos muito de acelerar por lá, é bem prazeroso”, disse ele.

“Ainda estamos com os ‘braços quentes’ por assim dizer, já que a última etapa foi realizada há pouco tempo, quinze dias, o que é raro neste tipo de competição. Mas estamos prontos para ir em busca da vitória que ainda não aconteceu nesta temporada”, completou Gabriel.

O Rally Rota Santa Catarina 2023 completa as atividades administrativas nesta sexta-feira, como vistorias técnicas, inscrições etc. A disputa propriamente dita acontecerá no sábado e domingo.

Confira os horários:



Sábado, 30/09

08h00 – Largada

Especial: 122,5km



Domingo, 01/10*

07h00 – Largada

12h00 – Pódio e premiação

Especial: 122,5km