Emprestado pelo Atlético-MG, Giovani exalta campanha do Hercílio Luz na Copa Santa Catarina

Cria das categorias de base do Atlético-MG, o atacante Giovani Albuquerque foi emprestado ao Hercílio Luz no segundo semestre de 2022 e tem sido um dos destaques da equipe catarinense. O clube teve boas campanhas no estadual, Série D e agora briga pela Copa Santa Catarina.

O atacante de 22 anos busca mostrar seu valor para retornar bem ao Galo. Para ele, o bom início do Hercílio na Copa Santa Catarina é importante, principalmente por ser um campeonato de apenas um turno, então a equipe está considerando cada partida como uma decisão visando a classificação.

"Tivemos um bom começo, conseguindo pontuar em todas as partidas e fazendo bons jogos, que acho que é o mais importante. Por ser um campeonato de tiro curto, estamos tratando cada rodada como uma final para fazer uma grande campanha, garantir a classificação e brigar para chegar o mais longe possível", destacou.

No próximo domingo (1), às 15h, o Hercílio Luz recebe o Avaí em confronto direto na briga pela liderança. Com oito pontos, a equipe de Tubarão é vice-líder, enquanto o Leão da Ilha tem um pontos a menos. O Figueirense lidera a competição com 10 pontos. Para Giovani, será um confronto difícil, mas a força no Aníbal Torres Costa, tendo o melhor aproveitamento entre todas as equipes no Brasil, pode fazer a diferença.

"Mesmo que seja a equipe alternativa do Avaí, será um confronto complicado, sabemos disso. Estamos trabalhando firme para chegarmos preparados na partida e conseguirmos a vitória em casa, com o apoio da nossa torcida, para seguir na briga pela liderança, que é de extrema importância para nós, tanto lá na frente quanto agora, porque ajuda na confiança do elenco", projetou.