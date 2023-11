Equipe Brasileira de Vela para o Mundial da Juventude 2023 é definida em Búzios

Foram conhecidos os últimos velejadores que formam a equipe brasileira para a 52ª edição do Mundial da Juventude, que será realizado entre de 8 a 16 de dezembro de 2023, em Búzios, no Rio de Janeiro. Nas regatas da segunda edição do Festival de Búzios, as classes 420, ILCA 6, 29er e Formula Kite conheceram os seus campeões.

Com dez regatas disputadas, a classe 420 teve como vitoriosos a parceria entre Said Royo e Axel Vergueiro (ICRJ). Já no ILCA 6, Felipe Fraquelli (VDS) garantiu o topo do pódio.

No 29er, Julia Afonso e João Joppert lideraram a flotilha, enquanto no Formula Kite, Lucas Fonseca ficou com a medalha de ouro.

“O campeonato foi tecnicamente muito bom! Um destaque para os velejadores da classe 420, que mostraram um nível muito alto e proporcionaram regatas disputadas! Gostei muito que os atletas enfrentaram vento fraco, médio, forte e também ondas! Isso em um evento de seletiva é importante para mostrar a qualidade dos atletas”, explicou Ricardo Paranhos, Coordenador Técnico da CBVela.

A partir de agora o foco da equipe brasileira será o treinamento visando o Mundial da Juventude. Nesta semana, a equipe de velejadores e comissão técnica estarão reunidos em Búzios para treinamento.

A realização do Campeonato foi da Prefeitura de Búzios, Secretaria Pesca, Agricultura e Esportes Náuticos, CBVela e Búzios Vela Clube. A 52ª edição do Mundial da Juventude será realizada em Búzios (RJ) de 8 a 16 de dezembro de 2023.