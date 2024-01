Dakar 2024: Brasileiros testam UTV vindo de Portugal, após sufoco com piratas

Em uma corrida contra o tempo, a dupla Rodrigo Varela/Enio Bozzano finalmente conseguiu ver em funcionamento o carro com o qual disputará o Dakar 2024, a partir desta sexta-feira. O duo da equipe Team Brazil teve seus planos prejudicados devido a ataques de piratas houthis, originários do Iêmen, no Mar Vermelho. Além do roubo de cargas, o grupo também age contra embarcações com destino a Israel, em solidariedade ao Hamas.

As ameaças obrigaram a uma mudança de rota do navio cargueiro que levava o equipamento do time para a Arábia Saudita, local da prova, que tem início nesta sexta-feira e vai até o dia 19 de janeiro. O novo trajeto deveria contornar o continente africano e resultaria na entrega do carro e equipamentos só no final da competição. Por isso, a equipe Team Brazil, que disputará a categoria UTV T4 do Dakar, teve que conseguir um novo carro e fazer a preparação em tempo recorde.

“Ficamos três meses trabalhando com o carro que ainda está em viagem no navio. Fomos avisados dos ataques e da mudança da rota no Natal. Então saímos em busca de um UTV Can-Am disponível para ser levado para a corrida, que foi localizado em Portugal. Em praticamente dez dias tivemos que fazer todas as alterações e providenciar o transporte. Nem deu tempo de fazer pintura com as cores dos patrocinadores. Apertamos o último parafuso e só deu tempo de embarcar o carro, que chegou em cima da hora para a vistoria técnica. Mas o importante é que deu certo. Agora, é continuar trabalhando para terminar a corrida”, contou Rodrigo Varela, cuja equipe tem apoio das empresas Divino Fogão, Can-Am, Motul e Quadrijet.

“Não temos peças reserva e muitas ferramentas. Estamos conseguindo muita coisa emprestada. Hoje, por exemplo, conseguimos uma nova centralina do motor, que é mais moderna que a nossa, uma versão desatualizada e que por isso nos deixava mais lentos. E a vida segue assim. O rally todo vai ser meio roots, na raça e sem filtro. A gente já imaginava que esse Dakar seria uma grande aventura. Mas agora temos certeza disso. A aventura começou bem antes da largada”, completou o navegador Enio Bozzano.



Primeiro teste – Ontem (04/01), a equipe teve a primeira oportunidade de acelerar o carro preparado às pressas e trazido de Portugal, no shakedown – termo que designa o último teste do carro antes de ir para a competição oficialmente.

“Foi uma sensação de alívio e de missão cumprida poder entrar no carro e acelerar. Há uns dez dias, isso parecia algo impossível. Mas conseguimos!”, contou Rodrigo Varela.

“Acho que nenhuma outra equipe passou por um perrengue tão grande quanto o nosso. Desde o Natal, vivemos num ritmo alucinado para conseguir achar e montar o carro de acordo com as regras do Dakar. Agora, é ir pra largada com humildade, respeitando o Dakar, que é um desafio enorme que ainda temos pela frente”, resumiu o piloto.