Rally: Lucas Moraes encara o Baja Qassim pela TGR

Após o anúncio de que fará parte da equipe principal da Toyota no Rally Dakar 2024, Lucas Moraes se prepara para mais um desafio neste final de temporada. O piloto brasileiro vai encarar o Baja Qassim, prova a ser disputada na Arábia Saudita, pilotando pela TGR (Toyota Gazoo Racing), braço esportivo da gigante japonesa. Será também a estreia da parceria do brasileiro com o navegador espanhol Armand Monleón, escolhido pela equipe para disputar com o brasileiro a próxima edição do Rally Dakar, de cinco a 20 de janeiro do ano que vem.

Serão realizadas duas etapas neste fim de semana. Na sexta (24), Lucas competirá em um percurso de 180km de extensão, enquanto no sábado a prova terá uma extensão ligeiramente menor, de 125 km.

Correndo pela primeira vez na equipe principal da TGR neste fim de semana, ao lado da dupla formada pelo saudita Yazeed Al Rajhi e o navegador alemão Timo Gottschalk, Lucas Moraes terá entre suas missões avançar no aprendizado de como pilotar na topografia radical das dunas da Arábia Saudita.

“Quando a gente fala em duna, as pessoas imaginam que elas têm uma conformação sempre parecida. Mas não é o caso. Aqui na Arábia Saudita, onde disputaremos o Dakar a partir de cinco de janeiro, elas passam de 200 metros de altura e com os ventos típicos da região há casos em que se tornam verdadeiros paredões. Saber como subir e descer, sem despencar, é uma técnica da qual depende não apenas o resultado da prova, mas também a integridade física do piloto e navegador”, detalhou o brasileiro, cuja carreira também conta com apoio de Red Bull e PneuStore.

Lucas Moraes foi pódio na edição do Dakar deste ano, com um terceiro lugar, em sua estreia na maior competição off-road do planeta. A próxima edição da famosa corrida terá largada no dia cinco de janeiro, sendo disputada em 15 dias dentro do território da Arábia Saudita.