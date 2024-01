Após realização de sonho em 2023, Lucas Moraes retorna ao Dakar em equipe de ponta

Autor de uma estreia espetacular no Rally Dakar em janeiro de 2023, superando todos os seus ídolos no esporte, Lucas Moraes entra agora em uma nova fase: desde novembro, passou a ser piloto do time A da equipe campeã da prova, a Toyota Gazoo Racing, substituindo ninguém menos que Nasser Al-Attiyah, pentacampeão do Dakar.

Na próxima sexta-feira (5), a lendária corrida larga para sua 46ª edição, disputada inteiramente nos desertos da Arábia Saudita, com encerramento quinze dias depois, em 19 de janeiro. Moraes, que já fez a melhor estreia brasileira no Dakar em todos os tempos, não esconde a emoção.

“Às vezes, parece que estou sonhando acordado. Muita gente me pergunta como é competir nessa equipe e contra pilotos tão talentosos. E eu explico assim: ‘É como estar na Fórmula 1 do universo do rally’”, destaca o bicampeão do Rally dos Sertões, que disputará o Dakar com apoio de Red Bull, Repsol, Strava, Oakley, Zapalla – além de ter levado a marca brasileira de pneus SpeedMax a patrocinar a equipe campeã do Dakar.

“Como alguém que sonhou em ser piloto desde criança, eu fico pensando: de um lado, este momento é algo surreal. De outro, a responsabilidade é enorme. Estou em um dos melhores times do mundo”, definiu.



Estreia espetacular – Lucas Moraes causou sensação na mais recente edição do Dakar, chegando a assumir a vice-liderança a poucos dias do final da prova. O brasileiro terminou a corrida no terceiro lugar, subindo ao pódio em parceria com o navegador alemão Timo Gottschalk.

Como resultado, em novembro passado, após uma reformulação na equipe, ele foi alçado a piloto do time A da Toyota Gazoo Racing, tornando-se piloto de fábrica também para o Campeonato Mundial de Rally Raid, disputado em provas similares ao Dakar e ao Rally dos Sertões.

Para 2024, Lucas contará com um novo navegador: o espanhol Armand Monleon, que já disputou oito vezes o Dakar, com resultados expressivos. “2023 já foi um ano mágico, no qual consegui disputar o Dakar pela primeira vez e terminei no pódio, algo inimaginável e muito além das expectativas”, relembrou o brasileiro.

“Agora na equipe principal da TGR, quero retribuir a confiança que foi depositada em mim e fazer um bom Dakar. Quero estar à altura, e estou pronto para os desafios que estão por vir. Eu me preparei a vida toda para isso”, completou.

Após o anúncio feito pela TGR, Lucas participou, também em novembro, do Rally Baja Qassim, na Arábia Saudita, como preparação para o Dakar 2024. O brasileiro venceu uma das duas especiais da prova, e terminou a classificação geral em segundo lugar. Foi a despedida do antigo carro da montadora japonesa.

Visando o Dakar que se inicia na sexta-feira, a TGR apresentou com um novo carro, o Toyota GR DKR Hilux EVO T1U. Com ele, Lucas vai disputar também o Campeonato Mundial de Rally Raid. O brasileiro teve a oportunidade de testar o novo carro na Namíbia, no continente africano, em avaliações realizadas no início de dezembro do ano passado.

“A equipe novamente fez um grande trabalho. Estamos muito confiantes. Mas, claro, só saberemos com certeza após os primeiros dias de corrida. Vamos pra cima. Temos um grande time”, finalizou.