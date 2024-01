Dakar 2024: Medeiros chega em quarto na terceira etapa entre os Quadriciclos

Um infortúnio logo nos primeiros quilômetros da especial desta segunda-feira (08) do 46º Dakar prejudicou o desempenho do Yamaha Raptor #177 conduzido pelo maranhense Marcelo Medeiros. A base da torre de navegação do equipamento quebrou o que influiu diretamente na velocidade do conjunto para cumprir os 438 quilômetros de percurso, entre Al Duwadimi e Al Salamiya, da primeira perna da fase maratona da competição. Mesmo assim, o piloto da Tag Racing completou o trecho em 6h11m35s, o quarto melhor tempo entre os quadriciclos. Na classificação acumulada, Medeiros soma 18h30m13s, a 14m52 do líder da categoria, o eslovaco Juraj Varga.

Nesta primeira especial da maratona – trecho cronometrado em que o piloto não poderá ter auxílio técnico e mecânico de sua equipe e contará somente com seus conhecimentos mecânicos – o percurso de 438 quilômetros até Al Salamiya foi bem eclético. Alternou piso duro, trechos rochosos, vastas extensões de areia e fesh-fesh, lagos salgados secos (chott) e cadeias de dunas. O desafio foi encontrar o ritmo certo nesta miscelânia de pistas, tomando cuidado para não ter nenhuma quebra. No final do percurso, os competidores tiveram apenas duas horas para revisar e reparar seu equipamento dentro do bivaque, antes do veículo seguir para o parque fechado.

“Foi um dia muito difícil. Mesmo com a quebra de uma peça fundamental e com uma lesão na perna, estou tranquilo com meu resultado e confiante que consiga recuperar posições e voltar a liderar na classificação geral. Minha equipe vai ter uma pouco de trabalho, mas vamos com tudo para concluir as etapas que restam deste Dakar. Apesar deste aperreio, agora é concentrar, fazer meu melhor nas próximas etapas, focado em meu objetivo”, declara o maranhense.

A quarta etapa do Dakar 2024 reserva uma longa e dura jornada até a chegada em Al Hofuf, uma cidade situada no coração de um oásis extenso e exuberante, repleto de três milhões de tamareiras. O terreno é um pouco mais rápido e fácil de compensar pela duração da especial de 299 quilômetros e pelo fato de ser a segunda perna da maratona. No entanto, também está repleto de quebra-cabeças de navegação. Qualquer erro nesse sentido certamente terá um preço alto.

O Dakar 2024 conta pontos para o Mundial de Rally Cross Country (FIA e FIM).

Para acompanhar o Dakar, na TV aberta, a Bandeirantes apresenta reportagens diárias in loco nos programas Jogo Aberto (11 horas) e Esporte Total (meia-noite e meia), além de boletins nos semanais Band Esporte Clube (sábado, 13 horas) e Show do Esporte (domingo, 10 horas). Na TV por assinatura, o canal BandSports apresenta cobertura nas edições do programa Supermotor, com Celso Miranda, nos dias 10, 17 e 24 de janeiro (quartas-feiras), às 20 horas. A ESPN tem programas diários a partir das 20h30, até o dia 19 de janeiro, com apresentação de Thiago Alves e comentários de Edgard Mello Filho e Matheus Pinheiro.

Marcelo Medeiros conta com patrocínio da Mardisa Mercedes-Benz, da Taguatur Fiat e empresa Centro Elétrico, no Dakar 2024.

ETAPA 3 — Segunda-feira, 08/01

Al Duwadimi > Al Salamiya

Especial: 438 km

Deslocamento total: 295 km

Resultado da terceira etapa – Quadriciclos:

1) #172 (FRA) Alexandre Giroud, Yamaha Racing – Smx – Drag'on, 05h43m34s

2) #174 (ARG) Manuel Andujar, 7240 Team / Dragon Rally Service, 05h43m52s (+18s)

3) #171 (SVK) Juraj Varga, Varga Motorsport Team, 05h49m51s (+6m17s)

4) #177 (BRA) Marcelo Medeiros, Taguatur Racing Team, 06h11m35s (+28m01s)

5) #176 (ESP) Toni Vingut, Visit Sant Antoni – Ibiza, 06h17m35s (+34m01s)

6) #170 (LTU) Laisvydas Kancius, Story Racing, 06h29m24s (+45m50s)

7) #178 (FRA) Samuel Desbuisson, Drag'on Rally Team, 06h39m56s (+56m22s)

8) #175 (LTU) Antanas Kanopkinas, Cfmoto Thunder Racing, Team, 07h10m17s (+1h26m43s)

9) #179 (SAU) Alnoumesi Hani, Hani Alnoumesi, 09h40m56s (+3h57m22s)

10) #173 (ARG) Francisco Moreno Flores, Dragon, (NL)

Classificação acumulada após terceira etapa – Quadriciclos:

1) #171 (SVK) Juraj Varga, Varga Motorsport Team, 18h15m21s

2) #174 (ARG) Manuel Andujar, 7240 Team / Dragon Rally Service, 18h16m42s

3) #177 (BRA) Marcelo Medeiros, Taguatur Racing Team, 18h30m13s

4) #172 (FRA) Alexandre Giroud, Yamaha Racing – Smx – Drag'on, 18h37m34s

5) #170 (LTU) Laisvydas Kancius, Story Racing, 19h40m18s

6) #176 (ESP) Toni Vingut, Visit Sant Antoni – Ibiza, 21h25m31s

7) #175 (LTU) Antanas Kanopkinas, Cfmoto Thunder Racing, Team, 21h58m04s

8) #178 (FRA) Samuel Desbuisson, Drag'on Rally Team, 26h24m49s

9) #179 (SAU) Alnoumesi Hani, Hani Alnoumesi, 29h01m37s

10) #173 (ARG) Francisco Moreno Flores, Dragon, 79h46m51s

ROTEIRO DAKAR 2024 (ARÁBIA SAUDITA)

ETAPA 4 — Terça-feira, 09/01

Al Salamiya > Al-Hofuf

Especial: 299 km

Deslocamento total: 332 km

ETAPA 5 — Quarta-feira, 10/01

Al-Hofuf > Shubaytah

Especial: 118 km

Deslocamento total: 527 km

ETAPA 6 (SUPER ETAPA) – 48 horas

Quinta-feira e Sexta-feira, 11 e 12/01

Shubaytah > Shubaytah

Especial: 584 km

Deslocamento total: 234 km

DESCANSO - Sábado, 13/01 - Riad

ETAPA 7 — Domingo, 14/01

Riade > Al Duwadimi

Especial: 390 km

Deslocamento total: 483 km

ETAPA 8 — Segunda-feira, 15/01

Duwadimi > Saudar

Especial: 458 km

Deslocamento total: 220 km

ETAPA 9 — Terça-feira, 16/01

Hail > Al Ula

Especial: 417 km

Deslocamento total: 222 km

ETAPA 10 — Quarta-feira, 17/01

Al Ula > Al Ula

Especial: 371 km

Deslocamento total: 238 km

ETAPA 11 — Quinta-feira, 18/01

Al Ula > Yanbu

Especial: 480 km

Deslocamento total: 107 km

ETAPA 12 — Sexta-feira, 19/01

Yanbu > Yanbu

Especial: 175 km

Deslocamento total: 153 km

PERCURSO: 7.891 km totais | 4.727 km de especiais.